TCU APROVA RELATÓRIO DE GESTÃO DO TRE/SE EM NECESSIDA DE AJUSTES

01/07/19 - 17:07:05

Esse órgão regulador e fiscalizador analisa criteriosamente o relatório por intermédio de suas unidades técnicas

O Tribunal de Contas da União (TCU) emitiu, no dia 17 junho do corrente ano, a declaração de publicação do Relatório de Gestão do TRE-SE referente a 2018, após análise e aprovação do conteúdo. Esse relatório é enviado em formato eletrônico pela Coordenadoria de Planejamento, Estratégia e Gestão (COPEG). E, neste ano, a respectiva documentação do relatório foi encaminhada no dia 29 de abril.

O TCU analisa criteriosamente o relatório por intermédio de suas unidades técnicas. No caso do relatório do TRE-SE, esse órgão regulador e fiscalizador concluiu por não haver necessidade de ajustes ou correções…

Cabe destacar que, a partir do atual relatório, houve a implantação, por parte do TCU, de novo modelo a ser apresentado: “relato integrado”. O novo modelo foca nos resultados, e sua metodologia considera importante a concisão e a existência de informações relevantes para a análise, isso contribui para o alcance dos objetivos.

Com a emissão da declaração de publicação pelo TCU, o TRE-SE cumpre, mais uma vez, o ciclo de elaboração e envio do relatório, atende, na forma e no conteúdo, as exigências normativas do TCU.

Responsável pela elaboração e envio do relatório, a COPEG segue um roteiro pré-definido e constrói o documento final, após a emissão de portaria interna, com base na decisão normativa do TCU. Em seguida, consolida as informações da COPEG (relacionadas ao planejamento) e as prestadas pelas demais unidades administrativas do Tribunal, rigorosamente, nos prazos estabelecidos pelas normas do TCU e pela referida portaria.

O Relatório de Gestão também fará parte do processo de Tomada de Contas Anual do TRE-SE a ser analisado pelos membros desta Corte.

Confira o conteúdo do relatório clicando aqui.