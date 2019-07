Turismo frágil em Sergipe

01/07/19 - 00:18:42

Diógenes Brayner – [email protected]

O governador Belivaldo Chagas (PSD), durante entrevista concedida ao jornalista Jozailton Lima, ontem, mostrou em poucas palavras que não está satisfeito com a atuação da Secretaria de Turismo. Chegou a dizer que adotará providências e admitiu que a sucessão de indicados para a Pasta provoca ações que se conflitam, em razão do secretário de plantão ter projeto diferente daquele que sucedeu e tentar implantar uma gestão sem estudo técnico. Isso termina atrapalhando um dos segmentos importantes para a economia do Estado.

A Secretaria de Turismo e a Emsetur carecem de administração realmente profissional e não de oferta política, porque se trata de um segmento que incentiva a arrecadação de recursos. Jamais será produtiva se continuar mantendo essa visão política de quem ocupa o comando dessa chamada “indústria sem chaminé”. O trade chia muito, mas apenas na visão da ocupação dos hotéis e restaurantes. Entretanto, o que precisa é de um planejamento profundo para se chegar ao xís da questão.

Sergipe não tem vocação turística. Não há grandes atrativos para fazer com que um uma família que reside em Florianópolis, por exemplo, venha passar as férias em Aracaju ou outra cidade do Estado. Infelizmente, Sergipe não está na rota definida do turismo, mas serve de passagem rápida, por exemplo, entre Salvador e Maceió. É que as atrações para atrair o turista não parecem interessantes e nem servem de indicativo para uma viagem de lazer.

Por exemplo: a praia do Saco foi indicada como uma das cem mais bonitas do mundo por uma revista internacional. Meu Deus, quem sabe disso?

As praias são as maiores atrações de cidades litorâneas do mundo. Em Aracaju eventos na orla de Atalaia são proibidos, para que não atrapalhe o sono dos hóspedes. Puta que pariu! Quer dizer: o perfil de “cidade do descanso” não serve para quem quer se divertir. Não há atrações definidas que marquem Aracaju como escolha para o turismo de resultados. Apenas um exemplo: um “Festival do Caranguejo”, que não seja a simples venda do crustáceo nos bares e restaurantes da orla.

Mas um evento que atraia turistas pela a festa em torno do caranguejo, do siri, do camarão e de tantos outros frutos apetitosos do mar. Isso com ampla publicidade, programação intensa e utilização exclusiva para a culinária rica com o que sai dos mares e mangues. Até mesmo a ida dos turistas aos manguezais para que pegassem o caranguejo com as mãos, atolar-se na lama e se divertir com isso. Lógico, com guias e toda segurança a quem submeter à caça nas tocas.

Assim como o Oktoberfest em Blumenau (SC), em torno da uva e do vinho, que dura 15 dias e atrai milhões para a cidade. Lógico que não há comparação, mas o Oktoberfest não nasceu grande. Tudo tem o seu começo tímido e vai crescendo de acordo com planejamento para manter uma estrutura sólida. Aracaju precisa de motivo turístico para se firmar como rota. Caso contrário, tem que se contentar com a presença de banhistas que vêm tibungar nas ondas de Atalaia, Barra dos Coqueiros, Abais e Pirambu.

Questão do turismo

Em entrevista neste domingo (30) ao jornalista Jozailton Lima (jlpolitica.com.br), o governador Belivaldo Chagas (PSD) falou em vários assuntos. Entre ele o turismo no Estado.

*** “acho que o fato de termos tido, nos últimos anos, uma série de secretários de turismo atrapalhou, porque não se tem uma sequência”, disse.

Vai Buscar alguém

Belivaldo Chagas deixou claro que vai buscar alguém que possa estar à frente da Secretaria de Turismo e “fazer com que ela trabalhe com profissionalismo”.

*** – Acho que do jeito que as coisas estão sendo colocadas hoje não estão boas e eu preciso rever a situação do turismo e da pasta como um todo, disse o governador.

*** – Humm! Subiu o cheiro de demissão no ar.

Sobre sucessão municipal

Também na entrevista, Belivaldo falou sobre sucessão municipal: “A única coisa que eu posso colocar aqui agora é: Edvaldo Nogueira é o meu candidato”.

*** E mais: “Respeito qualquer outra candidatura, se porventura vier acontecer, e é por isso que eu tenho me recusado a tratar de política agora”.

*** Daí conclui: “Mas, em sendo Edvaldo Nogueira candidato à reeleição, esse será o meu candidato”, decidiu.

Procissão em Frei Paulo

Belivaldo participou ontem da procissão do padroeiro da cidade de Frei Paulo e, logo ao chegar, ‘fisgou’ uma pipoquinha de uma garota que estava nos braços do pai.

*** E disse: “antes uma pipoquinha para dar energia antes da procissão”.

Ao lado de aliados

Belivaldo acompanhou a procissão ao lado do secretário José Felizola Filho, do presidente da Assembleia, Luciano Bispo, do prefeito do município, Anderson de Zé das Canas. Logo depois chegou a vice-governadora Eliane Aquino (PT).

*** Em poucas palavras, Belivaldo revelou que estava feliz com as chuvas que caiam em Sergipe.

Também na procissão

Quem também esteve em Frei Paulo, ontem, foi o ex-senador Valadares e o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB). Os dois começam a fazer política para 2020.

*** Ambos foram recebidos pelo ex-prefeito José Arinaldo.

Atrair Gilson Andrade

A senadora Maria do Carmo (DEM) esteve em Estância, no sábado à noite, ao lado de Albano Franco (PSDB) e José Carlos Machado (DEM). Atenderam a convite do prefeito Gilson Andrade.

*** A informação é que o DEM tenta atrair Gilson para a legenda.

Maria e o buscapé

A senadora Maria do Carmo mostrou-se muito disposta e chegou a soltar buscapé. O mesmo fizeram Machado e Albano Franco.

*** A desenvoltura e disposição de D. Maria não deixaram dúvidas de que ela é candidata à reeleição em 2022.

*** Gilmar Carvalho tende a filiar-se ao DEM, na hora certa para ser o candidato a prefeito pelo partido. Machado acha que a legenda tem que retomar o protagonismo.

Festa do Mastro

Durante todo este domingo, milhares de pessoas participaram da tradicional festa do mastro, em Capela, que foi puxada por Bell Marques. A lama é um ingrediente que não pode faltar no percurso para levar o mastro.

*** A prefeita Silvany não evitou o lamaçal e o ex-deputado federal André Moura (PSC) também entrou na onda ao lado do povão.

Edvaldo recebeu políticos

Prefeito Edvaldo Nogueira armou uma tenda para receber convidados no Forro Caju. Esteve com ele muitos políticos, entre os quais Albano Franco e José Carlos Machado. Foram recebido muito bem e se sentiram à vontade.

*** Nas conversas informais Machado, em tom de brincadeira, convidou Edvaldo para se filiar no DEM.

*** Uma curiosidade: a vice-governadora Eliane Aquino (PT), que foi vice-prefeita, não esteve no Forro Caju.

Conversas de bastidores

Numa festa como o Forro Caju os bastidores afloraram. Alguns falavam que o vice de Edvaldo na disputa pela reeleição seria do PSD. Um nome citado foi o do vereador Nitinho Vitale, que responde pelo cargo por ser presidente da Câmara Municipal.

*** Um outro nome bem citado foi o da deputada Maísa Mitidieri.

Mais uma história

Também se falou que o ex-prefeito Almeida Lima poderia ser o candidato do PSDB a prefeito de Aracaju. Ele tem anunciado que disputará a eleição, mas pelo Partido Verde (PV).

*** Estaria ouvindo o governador de São Paulo João Dória, que quer o PSDB disputando prefeituras nas Capitais.

Milton na Codevasf

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) confirmou a indicação do empresário Milton Andrade (Novo) para a Codevasf em Sergipe. Espera agora a nomeação do Governo Federal.

*** Quanto a alguma rejeição por parte da bancada federal, Alessandro disse que não sentiu isso com quem conversou para indicação de Milton.

*** E citou: a senadora Maria do Carmo, e os deputados federal Laércio Oliveira e Gustinho Ribeiro.

Assaltos em estacionamento

Sábado, no início da noite, quatro bandidos assaltaram pessoas que estacionavam no shopping Jardins, na região próxima à saída Norte do prédio.

*** A segurança dos shopping percebeu os assaltos através das câmaras de segurança, chamou a polícia, mas não conseguira prender os marginais.

Deu nas redes sociais

///Sobre delação da OAS – Em face de publicação feita ontem pelo jornal Folha de S. Paulo, a força-tarefa esclarece que o contexto e a veracidade do material publicado sobre a delação do ex-presidente da OAS não puderam ser constatados. A publicação, que tem por base material de origem criminosa e não confiável, contrasta com o fato de que testemunho de Léo Pinheiro foi prestado sem a existência de acordo de colaboração premiada, sem qualquer promessa de benefício, por decisão dele e de seu advogado.

*** O depoimento dele foi apenas um dos elementos de prova que embasaram a condenação de um ex-presidente da República, analisada e validada por diferentes instâncias do Poder Judiciário, que sempre tomou com ressalvas a palavra de corréu que pretende colaborar.

*** A condenação foi fundamentada em farto material probatório que incluiu documentos, perícias, diversos testemunhos e outros materiais. O teor da publicação também não é coerente com o fato de que o testemunho de Léo Pinheiro sequer existia quando foi feita a acusação. Por todos esses motivos, é inadequada a insinuação de que o ex-presidente teria sido condenado em razão desse depoimento.

///Manifestação pró Bolsonaro – Ontem, apoiadores do governo Jair Bolsonaro ocuparam as ruas de todos os Estados. A motivação das manifestações é a defesa da Lava Jato. Bolsonaristas planejaram uma resposta após os vazamentos de conversas atribuídas ao ex-juiz Sergio Moro e a procuradores da operação baseada em Curitiba (PR).

*** Além disso, também reivindicam a aprovação da reforma da Previdência e do pacote anticrime, do ministro Sergio Moro (Justiça). A maior ocorreu em São Paulo. Além dos paulistanos, moradores de Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília se reuniram para apoiar o atual governo.

/// Grupos estiveram divididos – Os grupos responsáveis pela mobilização da manifestação em defesa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que ocorreu ontem na Avenida Paulista, estiveram divididos quanto ao apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PSL).

*** “Nós apoiamos o ministro Sérgio Moro, o pacote anticrime, e o governo Bolsonaro”, disse ao Estado Tomé Abduch, porta-voz do Nas Ruas. Ele também fez críticas à divulgação de supostos diálogos comprometedores entre o ex-juiz Sérgio Moro e integrantes da força-tarefa da Lava Jato. “O Glenn [Greenwald] deveria estar preso, assim como o hacker. Há nesses vazamentos um direcionamento ideológico claro, já que o marido dele é deputado pelo PSOL, que é um partido comunista”.

*** Já os dois principais grupos responsáveis pelo movimento em defesa do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) – MBL e Vem Pra Rua – não incluíram a defesa de Bolsonaro entre as demandas levadas para a Av. Paulista ontem.

Um bom bate papo

Nela mesmo – Clóvis Silveira (PSC) diz que nem sempre é egoísmo, às vezes a pessoa precisa pensar nela mesmo, porque ninguém mais faz isso!

Simão Dias – O governador Belivaldo Chagas já está em Simão Dias, onde passa o São Pedro. Vai hoje a Frei Paulo e retorna para sua cidade, onde fica até domingo.

Muitas festas – Muitas cidades realizaram os festejos de véspera de São Pedro ontem e receberam políticos que representam o município.

Maior São Pedro – O ex-prefeito Sukita, em carta aberta, recomendou aos seus eleitores que saiam às ruas e brinquem o “maior São Pedro do Planeta”.

Até pela manhã – Em Aracaju tanto a orla de Atalaia quanto o Forrocaju recebeu milhares de pessoas nesta véspera de São Pedro. O Forró foi até pela manhã.

Monta estrutura – O deputado federal Fábio Henrique montou uma estrutura no Forró Siri, em Socorro, e recebeu convidados como o ex-deputado Valadares Filho (PSB).

Também anuncia – Também se viu pelo Forro Siri, circulando junto ao povo, o ex-prefeito José Franco que anuncia a sua candidatura a prefeito no próximo ano.

Explica tudo – Carlos Ayres Britto: “Mistério é tudo que a gente não tem como explicar, mesmo intuindo ser ele o que explica tudo”.

Reboliço na cidade – A carta passada por Sukita para o povo de Capela deu reboliço na cidade, em plena festa de São Pedro.