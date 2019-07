Vagas de cursos ofertadas pelo NAT são preenchidas no primeiro dia de inscrições

01/07/19 - 17:00:03

As 124 vagas para cursos variados, disponibilizadas pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Inclusão, da Assistência Social e do Trabalho (Seit), foram completamente preenchidas na manhã desta segunda-feira (01). As inscrições, realizadas na sede do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), seriam disponibilizadas também nesta terça-feira (2). Contudo, diante da grande demanda apresentada pelo público, não haverá segundo dia para inscrições.

Antes mesmo do horário de abertura, a sede do NAT já estava repleta de trabalhadores para se inscreverem em quatro cursos: Atendente de Farmácia, Noções em Projetos Arquitetônicos, Design de Sobrancelha e Espanhol. No entanto, devido ao número de excedentes, de acordo com o coordenador do NAT, Gilton Andrade, haverá novos cursos em breve.

“Ao menos 500 pessoas vieram à procura das vagas na manhã de hoje. Então, em respeito a essas pessoas, faremos um banco reserva com os excedentes. Logo, teremos novas vagas para cursos e daremos prioridade a essas. A perspectiva é termos cada vez mais oportunidades para contemplar a todos os interessados. Para isso, podem comparecer ao NAT para realizar ou atualizar os seus cadastros para as vagas de emprego”, explicou o coordenador do NAT Matriz.

Cursos ofertados

Para o curso de Atendente de Farmácia, foram disponibilizadas 50 vagas, em duas turmas distribuídas pela manhã e tarde. As aulas serão iniciadas no dia 05 de julho, no auditório do NAT. Nesta mesma data, começarão as aulas de Noções em Projetos Arquitetônicos — AutoCAD — com 24 vagas. As suas aulas, contudo, acontecerão no SergipeTec [localizado na Av. José Conrado de Araújo, 731, bairro Rosa Elze, São Cristóvão].

No dia 08 de julho, terão início as aulas do curso de Design de Sobrancelhas, com 25 vagas oferecidas. A estudante Rafaela Torres conseguiu uma das vagas para este curso. “Eu já tinha cadastro aqui no NAT e soube das inscrições ontem, pelas redes sociais da SEIT. Cheguei às 07h30, não podia deixar passar esta oportunidade. O curso compensará muito por ser gratuito. Agora, a minha perspectiva é trabalhar com a área da beleza, que é bastante procurada”, disse a estudante. Já no dia 09, as aulas de Espanhol serão iniciadas, com 25 vagas. Os dois cursos serão realizados no auditório do NAT Matriz.

Fonte e foto ASN