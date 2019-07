Promotoria de Justiça vai apurar licença do Palhaço Soneca

02/07/19 - 15:11:32

A 7ª Promotoria de Justiça de Aracaju, curadora do patrimônio público instaurou nest terça-feira (02) um procedimento para apurar as circunstâncias em que ocorreu a licença médica do vereador Alexsandro da Conceição, o Palhaço Soneca (Cidadania) se há ato de improbidade administrativa.

O vereador Palhaço Soneca e que está licenciado das atividades parlamentares desde o mês de abril por motivos de saúde, foi flagrado no último final de semana, com fotos postadas nas redes sociais participando da Festa do Mastro, realizada em Capela.

Além da Promotoria, o presidente do Cidadania, senador Alessandro Vieira já notificou o vereador para ele se explicar.

Por outro lado, a Comissão de Ética da CMA está analisando o pedido de licenciamento do vereador.