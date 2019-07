‘A vida imortal de Henrietta Lacks’ será exibido no Cine Somese

02/07/19 - 17:00:12

Na próxima terça-feira, 9 de julho, o Cine Somese exibirá o filme ‘A vida imortal de Henrietta Lacks’ no auditório da Sociedade Médica de Sergipe pontualmente às 19h. A sessão é aberta ao público com pipoca e refrigerante inclusos.

O filme de 2017 conta a história real de uma pobre mulher negra, Henrietta Lacks, que em 1951 faleceu devido a um tumor no colo do útero. Sem seu consentimento ou de sua família, e se aproveitando de sua condição financeira desfavorável, pedaços do tumor que a matou foram removidos e utilizados em um estudo médico, que resultou em uma bilionária indústria de pesquisa.

No elenco estão: Oprah Winfrey, Rose Byrne, Kyanna Simone Simpson.

Nessa temporada do Cine Somese 2019, todos os participantes receberão um certificado emitido pela IFMSA Brazil/Unit (International Federation of Medical Students’ Association) pela ação ligada a educação médica.

Por Maraisa Figueiredo