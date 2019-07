AMESE OFICIA BOMBEIROS E CREA/SE SOLICITANDO INSPEÇÃO NO “ANEXO 4” DO QCG

02/07/19 - 05:28:52

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese) oficiou o Conselho Regional de Engenharia e o Corpo de Bombeiros solicitando que seja realizada inspeção técnica nas instalações do anexo 4 do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar.

A demanda da AMESE já havia sido também protocolada junto à Defesa Civil Municipal. Porém, até a presente data, a vistoria ainda não foi realizada e nenhum parecer foi emitido.

“A prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado são aliados politicamente. Quero acreditar que a demora no encaminhamento do laudo da Defesa Civil à AMESE deva ter se dado ao fato de haver os festejos juninos e também às fortes chuvas caídas recentemente. Tomara que não haja interferência política nesse processo, pois vidas poderão ser sacrificadas caso o laudo tenha apontado por uma intervenção do anexo 4”, pontuou o presidente da entidade, o sargento Jorge Vieira.