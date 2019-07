Atento anuncia mais de 120 vagas para área de trade marketing no Norte e Nordeste

02/07/19 - 12:55:55

Ao todo, são 2.198 oportunidades em todo o país para as áreas de atendimento ao cliente e trade marketing;

Companhia é considerada uma das melhores empresas para trabalhar, segundo GPTW – Great Place to Work.

A Atento, maior provedora de serviços de gestão de clientes e terceirização de processos e negócios (CRM/BPO) na América Latina e uma das líderes mundiais em seu setor, anunciou nesta semana a abertura de 2.198 vagas de emprego no país, sendo 1.695 para a área de atendimento ao cliente e 503 para atuação em trade marketing.

Nos estados doNorte eNordeste estão disponíveis 124 vagas, todas para a área de trade marketing, para os cargos de Consultor e Promotor de Vendas, e Supervisor de Negócios. Destaque para o Pernambuco, com 49 oportunidades disponíveis. Nos demais estados, as vagas estão distribuídas da seguinte forma: 17 no Ceará, 15 no Maranhão, 15 na Bahia, sete no Rio Grande do Norte, seis no Piauí, quatro em Alagoas, três no Sergipe, uma na Paraíba, quatro no Pará, uma no Amazonas, uma em Roraima e uma no Acre.

Os candidatos devem ter idade acima dos 20 anos, ensino médio completo, experiência com vendas externas (porta a porta), veículo próprio e disponibilidade para viagens. A companhia também espera que eles tenham bom vocabulário, boa dicção, fluência verbal, dinamismo e desenvoltura no relacionamento interpessoal.

O salário é compatível com o mercado e como benefícios são oferecidos vale-alimentação, vale-refeição, auxílios creche e criança especial e todas as especificações da CLT. Os profissionais contarão, ainda, com uma ajuda de custo para deslocamentos. Todas as oportunidades estão disponíveis para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados da Previdência Social.

É possível secandidatar até domingo, 07 de julho enviando e-mail para [email protected], com currículo, nome, cidade, telefone e DDD, ou pelas redes sociais: Facebook (www.fb.com/AtentoRecrutamento) e Telegram (@AtentoRecrutamento).

Multinacional presente em 13 países, a Atento é referência no mercado de Customer Experience. No último ano, foi reconhecida como a empresa com maior índice de maturidade digital do Brasil no setor de Telecom e Tecnologia e como uma das empresas mais inovadoras no setor de serviços. Além disso, é constantemente premiada por suas iniciativas voltadas a gestão, recursos humanos e diversidade, como Top Employers e Great Place to Work.

Sobre a Atento

A Atento é a maior empresa de serviços de gestão do relacionamento com clientes e processos de negócios (CRM/BPO) na América Latina e um dos cinco maiores provedores mundiais com base em seu faturamento. A companhia é também líder em serviços de CRM/BPO para organizações que atuam nos Estados Unidos. Desde 1999, desenvolve seu modelo de negócio em 13 países e emprega 150 mil funcionários. Conta com mais de 400 clientes, aos quais oferece uma ampla gama de serviços de CRM/BPO por meio de múltiplos canais. Seus clientes são empresas multinacionais líderes em diversos setores, como telecomunicações, bancário e financeiro, saúde, varejo e administração pública, entre outros. As ações da Atento são negociadas sob o símbolo ATTO NYSE (New York Stock Exchange). Em 2016, pelo quarto ano consecutivo, foi reconhecida pelo Great Place to Work® como uma das 25 melhores companhias multinacionais para se trabalhar no mundo. Para mais informações, acesse www.atento.com.br.

Fonte: A4&Holofote Comunicação