AZUL VAI VOAR DE ARACAJU PARA SALVADOR E CAMPINAS, INFORMA EMPRESA

02/07/19 - 16:27:28

Voos de e para a capital sergipana serão cumpridos com aeronaves de 174 e 118 lugares; novidades na malha fortalecerão presença da Azul no estado

O segundo semestre deste ano começará com novidades na malha doméstica da Azul no Sergipe. Em 06 de agosto, a companhia dará início aos voos regulares e diários entre Salvador e a capital do estado e, em dezembro, será a vez de Aracaju ter ligações diretas para o maior centro de conexões da Azul no país: Campinas, em São Paulo. A comercialização dos bilhetes para esses novos destinos já está disponível pelos canais de venda oficiais da companhia.

Com os novos voos, Aracaju terá uma média de seis voos diários da Azul para três destinos. Até então, a cidade tinha ligações diretas apenas para o Recife. O aumento da oferta de voos domésticos reflete o investimento da Azul no país, conectando o Brasil de Norte a Sul. O mercado Campinas-Aracaju será cumprido com as aeronaves A320neo, com capacidade para até 174 assentos. Já de Salvador-Aracaju terá os jatos da Embraer como equipamento. A aeronave tem capacidade para até 118 assentos, está configurada na versão de poltronas 2×2 e é equipada com TV ao vivo.

“Estamos sempre atentos às necessidades dos nossos Clientes e, por isso, estamos felizes em anunciar esses novos mercados para Aracaju. As novas rotas vão deixar a nossa malha, que já é a maior e mais extensa do país, ainda mais conectada. E com essas inclusões, fortalecemos nossa presença no Sergipe, oferecendo ainda mais opções a nossos Clientes sergipanos que precisam de conexões convenientes para chegar às diversas cidades do país”, acredita Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

Confira, abaixo, a malha programada para os novos mercados anunciados hoje:

Salvador-Aracaju *NOVO MERCADO REGULAR: início em 06 de agosto* Conectividade com Campinas, Guarulhos e Recife Origem Saída Destino Chegada Frequência Salvador 00h15 Aracaju 01h05 Diário Aracaju 04h00 Salvador 04h50 Diário

Campinas-Aracaju *NOVO MERCADO REGULAR: início em 01 de dezembro* Origem Saída Destino Chegada Frequência Campinas 23h00 Aracaju 01h45 Diário Aracaju 02h25 Campinas 05h10 Diário

Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, com 820 voos diários e 113 destinos. Com uma frota operacional de 125 aeronaves e mais de 11.000 funcionários, a Companhia possui 223 rotas em 31 de março de 2019. Em 2019, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers’ Choice e em 2018, foi eleita a melhor companhia aérea pela Kayak Flight Hacker Guide, e também foi classificada como a melhor companhia aérea regional da América do Sul pelo oitavo ano consecutivo pela Skytrax. A Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil o ranking mundial da FlightStats. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ir.

Azul Linhas Aéreas Brasileiras