Belivaldo é otimista, mas prudente

02/07/19 - 00:01:25

Diógenes Brayner

O governador Belivaldo Chagas (PSD) é otimista em relação ao desenvolvimento de Sergipe. Acompanha, junto à sua equipe técnica, questão do gás que faz o Estado voltar aos tempos áureos da exploração do petróleo, além da instalação da termoelétrica que dá sinais de avanços em sua estrutura. Ele percebe esse Sergipe do Futuro e tem um plano estratégico que assegura o crescimento em torno dessa realidade que vai transformar o Estado em ponto de referência do Nordeste e até do Brasil.

Mas Edvaldo age com cautela. Prefere não contar “com o ovo dentro da galinha”. Quer ter certeza absoluta de que não haverá recuo nas projeções, para poder avançar em termos de execução. Deixa claro que não fará qualquer pagamento antecipado, espera que o fato aconteça e os recursos estejam à disposição, para atacar os pontos vulneráveis de dívidas do Estado. Está certo sim. Um Governo não pode ir muito longe, se gasta em excesso antes de receber.

Em conversa rápida, sexta-feira à noite, com o colunista, e ontem com André Barros, Belivaldo Chagas disse que não tinha um único centavo para pagar o 13º Salário dos Servidores. Há perspectiva de pagamento de R$ 600 milhões por parte do Governo Federal ao Estado. Mas deixa claro que não põe expectativa nesse recurso, porque se ele não for pago será uma frustração às vésperas do depósito em conta do funcionalismo, O Estado não está em boa situação, mesmo com tudo que vem ocorrendo que sugere avaliação de crescimento estável.

As perspectivas existem, claro, mas vão demorar a acontecer. Um fato o anima: o leilão da área para montagem de estrutura de produção de energia fotovoltaica, que está marcado para agosto e não haverá adiamento, o que vislumbra perspectivas de um dinheiro certo para o pagamento de dívidas. Alguns setores do funcionalismo querem aumento, entre eles servidores do Fisco, que pedem uma gratificação capaz de melhorar o crescimento real de suas aposentadorias.

É o Fisco que acumula os melhores salários e a greve que ameaçam é de paralisar o trabalho que interfere na arrecadação. Cria problemas financeiros graves para o Estado e termina por prejudicar os próprios servidores.

Sergipe tem todo um potencial para crescimento econômico, inclusive com a presença de grupos empresariais que podem montar de refinarias à fábrica de caminhão a gás. Mas nada disso trás resultados imediatos e o Governo faz planejamento para recolocar salários em dia, construir parte da orla, a começar do antigo Parque dos Coqueiros, e a decisão de recuperar rodovias que ligam vários municípios de Sergipe, todas em estado de “tragédia”.

Já tem projeto para isso, que vai servir a gerações futuras, com outra característica econômica e social. Planeja-se hoje um Estado para o amanhã.

Vai hibernar a Emsetur

Para usar uma palavra da moda o governador Belivaldo Chagas (PSD) disse ontem que vai hibernar a Emsetur, pronto! E mais: vai querer uma Secretaria de Turismo profissionalizada.

*** além disso, uma superintendência voltada para a área operacional, disse ele em entrevista a André Barros..

*** Belivaldo diz que não trará profissionais de fora para tratar do turismo: “em Sergipe tem muita gente boa, não precisa importar ninguém”.

Vários secretários

A maioria dos secretários de turismo, nos últimos 20 anos, ocupou o cargo por escolha meramente política e sem nenhuma experiência na área. Isso deve acabar.

*** Apenas um deles tinha experiência na área: José Salles, que iniciou um trabalho técnico nos anos 80 e deu o chute inicial.

Pode receber hoje

O governador Belivaldo Chagas (PSD) deve receber ainda hoje o secretário de Turismo, Manelito Franco Neto. Seria para tratar sobre mudanças, mas ainda não está confirmada…

*** Manelito pode até se afastar da Pasta antes, para evitar essa medida.

Quem vai indicar

Uma coisa já foi conversada e ficou parcialmente decidida, o trade vai poder indicar o diretor técnico da Secretaria de Turismo, que terá influência na reestruturação de um projeto mais ousado.

*** Já o titular da Pasta será mesmo indicação do governador Belivaldo Chagas.

Não vai privatizar

Belivaldo Chagas disse ainda que não vai privatizar a Deso e nem o Banese. Porém, a Sergás, “do jeito que está eu torro”. O governador disse que “encontrou uma cabeça de jegue enterrada na Sergás e vai desenterrá-la”.

*** O governador deixou claro que seu compromisso é com Sergipe e não vai abrir mão de solucionar problemas que emperram o Estado.

Lei Amália Alves

Em audiência pública, ontem, o senador Rogério Carvalho esclareceu que o Projeto de Lei 1615/2019 pretende incluir os monoculares na garantia dos seus direitos. “Isso não exclui os direitos dos cegos”.

*** – Tudo que se refere a direitos humanos deve ser valorizado. Vamos dizer sim à Lei Amália Barros! – Pediu.

Cego do olho direito

O senador Rogério Carvalho (PT) revelou ontem que é cego de um olho, o direito, e foi diagnosticado aos 10 anos: “não construí a minha vida tirando vantagem da minha condição monocular”.

*** – Eu tenho uma deficiência física, é real! E me sinto honrado em ser o autor da Lei Amália Barros, que busca a inclusão!

Pedrinho candidato

O advogado Pedrinho Barreto vai deixar o PSC para disputar a Prefeitura de Aracaju em 2020, pelo Partido Liberal (PL) ex-Partido da República (PR).

*** Decidiu isso depois de ouvir 150 amigos, como informou o advogado Manoel Cacho. O PL tem o comando de Edvan Amorim em Sergipe.

Bloco de Sukita

O bloco político do ex-prefeito Manoel Messias Sukita foi às ruas e acompanhou a festa do Mastro, ocorrida no domingo. O grupo mostrou sua força em Capela.

*** Apesar de detido em Glória, Sukita se fez representar no São Pedro de Capela.

Gilmar mantém sigilo

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) retornou de São Paulo e mantém sigilo sobre a questão partidária. Está sim “namorando” o DEM para filiação.

*** Gilmar anuncia duas reuniões para hoje, mas não revela com quem.

Difícil de acreditar

Depois de soltar espadas nos festejos de São Pedro, sábado, em Estância, a senadora Maria do Carmo (DEM) praticamente anuncia sua candidatura à reeleição.

*** Ontem ela disse que não quer falar sobre isso, mas a partir da espada fica difícil acreditar.

Assanhou o PT

Belivaldo tem evitado falar em sucessão, mas deixou escapar em entrevista a Jozailton Lima que apoiaria a reeleição de Edvaldo Nogueira a prefeito de Aracaju.

*** Parte do PT que defende abertamente candidatura própria acha que está na hora de abrir o jogo e expor nome para a disputa da Prefeitura.

*** Um dos líderes do PT pediu calma e lembrou: “participamos do Governo, topam entregar os cargos”? Todos silenciaram…

PT é de primeira hora

O ex-vice-prefeito Silvio Santos (PT) disse, no início da noite de ontem, que seu partido é aliado incondicional do governador Belivaldo: “daqueles de primeira hora”. O PT em nenhum momento se escondeu ou tergiversou em seu apoio.

*** – Colocamos na sua campanha os nossos melhores quadros e a nossa brava e famosa militância e estamos satisfeitos com seu governo e ajudando-o a governar, disse.

Não abre mão da autonomia

Segundo Silvio Santos, “o PT respeita muito a liderança do governador, mas não abre mão de sua autonomia em escolher seus próprios caminhos. Sim”.

*** E mais: “a declaração do governador não muda em nada a determinação da maioria do nosso partido em ter candidatura própria em 2020 na capital”.

Deu nas rede sociais

///Ministros suportam ataques – Um dia após as manifestações a favor da Lava Jato e do governo, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, afirmou ontem que os ministros “têm couro para aguentar qualquer tipo de crítica ou pressão”. Os atos de domingo, também foram marcados por ataques ao Congresso e ao Supremo.

*** As declarações foram feitas a jornalistas durante a divulgação do balanço das atividades do Supremo no 1º semestre deste ano. A Corte entra de recesso hoje e retorna às atividades em primeiro de agosto.

///Gás atinge maior valor – O preço do gás natural para a indústria atingiu o maior valor desde 2012. No primeiro trimestre deste ano, custou R$ 2,27 por metro cúbico às indústrias: alta de 32,8% acima da inflação em relação ao preço de 2017 (R$ 1,98). As informações foram publicadas em reportagem do jornal Folha de S.Paulo ontem. Os valores são referentes às vendas com consumo médio (de 20.000 a 50.000 metros cúbicos por dia).

*** O aumento do preço tem afetado a atividade de setores que dependem do produto. Há expectativa para que o governo tente reduzir os preços com a intenção de quebrar monopólios do setor.

///Reforma da Previdência – O relator da Reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), afirmou ontem que não vê necessidade de se fazer concessões na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) além das que já estão em seu relatório. Em chegada à reunião do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com representantes da União dos Policiais do Brasil, Moreira disse que há setores que já estão bem preservados na proposta.

*** Segundo o relator, setores como os de funcionários públicos já estariam atendidos na comparação com outras áreas. “Eu acho que as categorias do ponto de vista das áreas mais do setor público estão atendidas , não tem sacrifício. Eu acho que sacrifício é ficar desempregado.”

Procurador é preso – A pedido da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, a Justiça Federal determinou a prisão temporária do procurador Renan Miguel Saad. Foi determinada, ainda, a realização de busca e apreensão no endereço residencial e no escritório de advocacia do investigado.

*** O procurador do Estado Renan Saad, segundo executivo da Odebrecht, recebeu pagamentos da empreiteira pelo setor de operações estruturadas, tendo sido identificado no sistema Drousys (sistema especificamente destinado para a programação e execução das comunicações internas da Odebrecht relacionadas ao pagamento de propina) pelo codinome Gordinho.

Um bom bate papo

Tão depressa – Clóvis Barbosa diz que “se a pressa é inimiga da perfeição, por que é que os momentos perfeitos passam tão depressa”?

Uma palhinha – Filha do deputado Gustinho Ribeiro deu uma “palhinha” no palanque da Festa da Mandioca, no momento que Wesley Safadão fazia o show.

Com Lupi – Edvaldo Nogueira pode viajar esta semana para encontro com o presidente do PDT, Carlos Lupi, em Brasília.

Machado trabalha – O ex-deputado José Carlos Machado (DEM) está trabalhando intensamente para fortalecer o partido em Sergipe.

Lideranças abertas – Machado está muito otimista porque não encontra rejeição ao DEM e vê lideranças abertas ao diálogo para filiação.

Sem revelar nomes – Partidos como Novo, Patriota e Cidadania, que pregam um novo formato de fazer política, terão candidato a prefeito, mas não revelam nomes.

Parte da orla – Turismo passou a ser tema do final de semana, por parte do governador Belivaldo Chagas. A boa notícia é construção de parte da orla da José Sarney.

Combate à tortura – Isso não é bom: Brasil é chamado a se explicar na ONU por esvaziar mecanismo de combate à tortura. Pode até justificar mais não convence.

Pessoas de bem – Ex-deputado federal Jorge Alberto diz que lutar contra o crime organizado não é fácil. A descrença contaminou as pessoas de bem.