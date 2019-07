CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA PODERÁ PASSAR DE 14 PARA 17 VEREADORES

02/07/19 - 08:33:35

Na manhã desta terça-feira (02), em entrevista concedida à rádio Capital do Agreste a vereadora presidente da Câmara de Itabaiana, Ivoni Lima, garantiu colocar já na segunda sessão do 2º semestre o projeto que aumenta as vagas de vereadores para a Câmara de Itabaiana. ”Projeto será colocado em votação na volta dos trabalhos já na segunda sessão.” explicou a presidente Ivoni.

Atualmente a câmara de vereadores do município é composta por 14 vereadores e que se aprovado o projeto passará a 17 vereadores. “Precisamos de 10 votos para aprovar o projeto e de acordo com que já apurei já temos os 10 votos.” disse Ivoni

Ao ser questionada pelo âncora Alex Henrique da possibilidade de uma influência negativa por parte do prefeito Valmir de Francisquinho, Ivoni foi enfática em dizer que:

“Eu ainda prefiro acreditar nas pessoas, pelo que já apurei temos os 10 votos necessários e vamos colocar o projeto.” finalizou.

Dentre os vereadores que são contrários ao projeto está o ex-presidente José Teles de Mendonça e o Vardo da Lotérica.

As informações são do Programa Jornal da Capital na FM Capital