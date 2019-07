CBMSE promove solenidade alusiva ao Dia Nacional do Bombeiro

02/07/19 - 17:00:18

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) realizou, nesta terça-feira, 2, no Quartel do Comando Geral, uma solenidade militar em alusão ao Dia Nacional do Bombeiro, comemorado anualmente em todo Brasil, após decreto instituído em 1954, pelo então presidente da República, Getúlio Vargas.

A solenidade contou com a entrega de Medalhas de Mérito Bombeiro Militar, homenageando civis e militares que prestaram serviços à corporação, contribuindo para o aperfeiçoamento e projeção da instituição no âmbito estadual e nacional. Durante a formatura foi realizada também a promoção de 16 praças e cinco militares que alcançaram o primeiro posto de oficial.

Para o subchefe da Banda de Música do CBMSE, 2° tenente Lealdo Batista, que chegou ao posto de oficial, demonstrou uma enorme alegria com a conquista. “Eu tenho 17 anos na corporação e sou da turma de 2002, faço parte da banda de música e agora sou subchefe, sendo o primeiro praça que chegou ao oficialato da turma, a satisfação é imensa, o primeiro posto ninguém esquece. E tudo isso é fruto de muita dedicação e esforço”, diz.

Para a cabo Edjane Costa, uma das homenageadas, é uma honra muito grande, representar as mulheres da corporação. “Foram cinco agraciados com medalha de mérito, e é uma honra não só pra mim, que trabalho no administrativo, mas também como mulher, que tenho colegas de trabalho que estão na linha de frente, nas resoluções das ocorrências. Esse momento acaba incentivando a gente a continuar desenvolvendo o nosso trabalho, em prol da boa prestação de serviço para a sociedade sergipana”, ressalta.

O comandante do 28° Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro, coronel José Carneiro, um dos homenageados, fala sobre como é participar de uma solenidade como essa. “É grande prestígio, uma satisfação e um privilégio receber a medalha do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. É uma corporação muito importante que presta um trabalho à sociedade, e nesse contexto, esta comenda de forma institucional representa grande parceria que existe entre o CBMSE e o Exército Brasileiro, no caso aqui, representado pelo 28º Batalhão de Caçadores (28 BC)”, afirma.

O comandante-geral do CBMSE, coronel Gilfran Mateus, fala sobre o dia de homenagem à todos os bombeiros e deixa um convite: “Hoje é um dia festivo e muito alegre para corporação, Dia Nacional de todos os Bombeiros Militares, e não poderíamos deixar de prestigiar essa semana dedicada às nossas atividades. Na manhã desta terça-feira (2), com a promoção dos oficiais, concessão das medalhas de mérito, nessa brilhante formatura. Amanhã estaremos no evento no Hotel Real Classic, no IV Seminário de Prevenção Contra de Incêndio. Na sexta-feira (5), o grande evento do Bombeiro de Aço, que vai levar ao extremo os nossos bombeiros em uma competição técnica e profissional. E vamos terminar com um forrózinho, já que todos os nossos bombeiros trabalharam durante o São João, e dedicaram-se muito”, completa.

Fonte: CBM/SE