Confira a Programação do Festival APCEF/SE de Quadrilhas Juninas

02/07/19 - 16:45:10

O Festival APCEF/SE de Quadrilhas Juninas acontece nos dias 5, 6 e 7 de julho, promovido pela Fenae e Associação de Pessoal da Caixa (APCEF/SE), com o apoio da Liquajuse (Liga de Quadrilhas Juninas de Sergipe) e Associação de Quadrilhas Juninas de Sergipe.

Os 10 melhores grupos de quadrilha junina de Sergipe, da capital e do interior, já estão inscritos.

Associados e dependentes não pagam, mas o público em geral pode participar, mediante ingresso individual no valor de R$10. Na compra de cada ingresso, o visitante ganha duas latinhas de cerveja.

Programação

No dia 5, sexta-feira, acontece a primeira eliminatória do Festival, a programação começa às 20h e após as Quadrilhas, teremos show com Jacaré e Trio Pantanal.

No sábado, dia 6, a programação começa às 18h, quando teremos a 2ª Eliminatória e depois das Quadrilhas, show com Mimi do Acordeón.

O Domingo, dia 7, é o dia da finalíssima, a programação começa às 17h e depois das Quadrilhas teremos show com Gardênia Mel.

O quê?

1° Festival APCEF de Quadrilhas Juninas

Onde?

No Clube do Pessoal da Caixa, localizado na Avenida Melício Machado, N° 820, Conjunto Aeroporto, Aracaju/SE.

Quando?

Dias 5, 6 e 7 de julho (de sexta a domingo)

Para quem?

Associados APCEF/SE, dependentes e público em geral