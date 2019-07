Coopertalse renova frota e entrega 26 novos veículos com acessibilidade

02/07/19 - 17:00:56

Uma manhã que se resumiu a conquista e renovação. Assim foi realizada à entrega de 26 novos veículos com acessibilidade da Cooperativa de Transporte Alternativo de Passageiros de Sergipe (COOPERTALSE) nesta terça-feira,02, à população Sergipana.

Sempre pensando em melhor atender os seus passageiros, a COOPERTALSE renovou sua frota de acordo com a norma ABNT NBR 15320 e ABNT 14022, que estabelece acessibilidade à pessoas com mobilidade reduzida, para um embarque e desembarque adequado e seguro.

À frente da Coopertalse, a presidente Karina Barbosa destaca que a empresa estará sempre em busca de renovação que atenda ao clamor dos passageiros, e que proponha qualidade de vida destes.

” O nosso trabalho é atender o público da melhor forma possível, respeitando as normas e buscando melhoria constante em nossos serviços”, enfatizou a presidente da Coopertalse, Karina Barbosa.

As linhas renovadas são as que atendem o município de São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora da Glória, Itaporanga D’Ajuda, Lagarto, Poço Redondo, Itabaiana, Poço Verde, Canindé de São Francisco, Tobias Barreto, Pindoba, Propriá, Ribeirópolis, Brejo Grande, Tobias Barreto, Malhador, Lagarto e Cristinápolis.

Presentes no evento, os deputados estaduais, Capitão Samuel e Luciano Bispo, o diretor de Transporte do Estado de Sergipe, Everton Menezes, cooperados e representantes da Instituição Financeira Cooperativa – SICREDI, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP, e o presidente do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, Leonel Aquino.

Fonte e foto assessoria