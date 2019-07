De licença, vereador Palhaço Soneca vai à festa do Mastro na cidade de Capela

02/07/19 - 00:04:50

O vereador Palhaço Soneca, que está afastado após se submeter a uma cirurgia, foi flagrado na festa do Mastro, em Capela na manhã de domingo (30). A foto do vereador viralizou nos grupos sociais de Sergipe. Palhaço soneca se afastou e o suplente dele, que é Amando Batalha Filho, assumiu.

Enquanto o palhaço soneca brinca e curte com dinheiro do povo, a Câmara Municipal de Aracaju tem um custo a mais, que é pagar a dois vereadores. A presença do vereador Palhaço Soneca mostra que ele está bem e não precisava pegar tantos meses afastado, gerando com o suplente que foi empossado