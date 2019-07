DIPOL LOCALIZA CASA QUE FUNCIONAVA COMO FÁBRICA DE CARTÕES DE CRÉDITO CLONADOS

02/07/19 - 05:42:11

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), irá detalhar as investigações que resultaram na prisão de três homens e na localização de uma casa que funcionava como fábrica de cartões clonados.

Na oportunidade, serão fornecidas maiores informações sobre as investigações, prisões e apreensões de cartões clonados, equipamentos, anotações e dinheiro. As detenções ocorreram no último dia 24 de junho.