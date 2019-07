Educação abre seleção de professores que desejam atuar no Ensino Médio Integral

São 37 vagas disponíveis para as áreas de Física, Biologia, Sociologia, Química e Matemática

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) inicia hoje (01), a seleção e convocação de professores de educação básica da rede pública estadual de Sergipe para atuarem nas unidades escolares de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) da Rede Estadual de Ensino. A convocação por convite terá duração de seis meses, podendo ser prorrogada até o prazo máximo de dois anos. São 37 vagas disponíveis para as áreas de Física, Biologia, Sociologia, Química e Matemática.

Os candidatos interessados em participar da seleção curricular para lotação temporária imediata, mediante convocação por convite, deverão efetuar sua inscrição, exclusivamente online, por meio do site da Seduc (www.seduc.se.gov.br), do dia 1º de julho de 2019 até às 17h do dia 5 de julho de 2019, para habilitação às vagas do quadro estabelecido em edital.

A efetivação da inscrição dependerá da apresentação de currículo e da declaração preenchida, que se encontra no Anexo II do edital. O currículo deve conter, obrigatoriamente, o endereço e o número de telefone para contato, além dos itens de titulações e experiência profissional e identificação completa do candidato (nome completo, RG, CPF) e deverá estar acompanhado dos documentos comprobatórios.

Seleção e convocação

A seleção dos candidatos interessados nas vagas temporárias será realizada em uma etapa por meio de análise e avaliação de currículo. A convocação terá duração máxima de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período. O candidato convidado deve cumprir a carga horária de 40 horas semanais, exclusivamente presenciais, em regime de tempo integral, distribuídas nos turnos matutino e vespertino.

Além da remuneração inerente ao cargo efetivo de Professor da Educação Básica, o docente receberá também Gratificação por Atividade de Tempo Integral (GATI), no percentual de 100% (cem por cento) sobre o vencimento básico.

A relação dos candidatos selecionados para a convocação será divulgada através do site oficial da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (www.seduc.se.gov.br). no dia 16 de julho.

Confira o edital clicando aqui.

Foto Eugênio Barreto