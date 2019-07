ESTÁ NA HORA DELE DEIXAR A AGREMIAÇÃO, DIZ JACKSON SOBRE VEREADOR GONZAGA

02/07/19 - 10:09:00

O presidente do diretório do MDB em Aracaju, ex-governador Jackson Barreto, voltou a defender a saída do vereador Dr. Gonzaga do partido, afirmando que “eu conversei e mostrei que ele não acompanha o partido, votando em outros candidatos. Ele nunca está satisfeito com o partido”, disse o ex-governador em entrevista à radialista Magna Santana.

Jackson disse ainda que está na hora do vereador deixar a agremiação. “Por diversas oportunidades Gonzaga não acompanha o partido nas eleições. Não vi manifestação de apoio ao meu nome por parte do vereador Gonzaga”, explicou Jackson, aproveitando para elogiar a postura do vereador Bigode. “Bigode merece o nosso respeito”, afirmou.