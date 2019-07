Greve justa

O governador Belivaldo Chagas (PSD) acha que, ao cruzarem os braços por cinco dias, os auditores fiscais demonstraram “falta de compromisso com o estado”. Os grevistas reagem, afirmando que apenas estão cobrando a reposição salarial, congelada há seis longos anos. Aliás, na campanha pela reeleição, o governador acenou com dias melhores para os servidores. Ele prometeu, inclusive, que terminaria 2018 pagando toda a folha de pessoal dentro do mês trabalhado. Já estamos em julho de 2019 e quem ganha acima de míseros R$ 3 mil só bota a mão na grana no dia 13 do mês seguinte. Essa ladainha de que o governo está quebrado não enche a barriga de quem ver o minúsculo salário sendo corroído pela inflação. Antes de condenar a greve dos auditores, o governador deveria entender que, até agora, a sua gestão não honrou a promessa que fez na campanha eleitoral de tratar os servidores com total prioridade. Marminino!

Embaixo de vaia

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) foi vaiado durante os festejos juninos de Lagarto. Chamado ao palco pelo forrozeiro, o parlamentar tentou dizer algumas palavras, porém as vaias o fizeram encerrar o breve discurso. Gustinho é esposo da vice-prefeita Hilda Ribeiro (SD), que assumiu a administração do município após o afastamento do titular Valmir Monteiro (PSC). Crendeuspai!

Haja gás

O governador Belivaldo Chagas (PSD) está de olho no mercado de gás natural. Disposto a atrair investimentos para o estado, ele se reuniu com a Associação Paulista de Cerâmicas de Revestimento. Este setor é responsável por 14% do consumo de todo o gás natural de uso industrial no Brasil. Diante da resolução do Conselho Nacional de Política Energética versando sobre a abertura do mercado de gás, Belivaldo quer impulsionar o consumo do produto e gerar novos empregos no estado. Que assim seja!

Café na caserna

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) foi convidado do coronel Fernandes Carneiro para um café da manhã no quartel do 28º BC. “É impressionante ver a disciplina da tropa e em quantas áreas o Exército atua”, disse o parlamentar, satisfeito com a exposição sobre a corporação feita pelo comandante Carneiro. Laércio foi ao 28º BC acompanhado do superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, e do diretor da empresa Multserv, William Alves.

Pernas pro ar

Os deputados estaduais estão de férias. A sessão que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo e outros projetos só terminou às 23h de ontem. Antes de encerrar os trabalhos, o presidente da Assembleia, Luciano Bispo (MDB), anunciou o início do recesso parlamentar, que prosseguirá até o dia 31 deste mês. Êta vidão!

Risco de privatização

E quem anda preocupado com o futuro da Deso é o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC). Ele teme que o governo esteja preparando a estatal para torrar nos cobres. Segundo o parlamentar, diante da grave crise financeira, é bem capaz de o executivo sergipano acatar a proposta do governo federal de privatizar o serviço de água e esgoto. Por fim, Carvalho criticou o governador Belivaldo Chagas (PSD) por não ter uma relação mais sincera e verdadeira com a Assembleia. Vixe!

Vitória sindical

Os cerca de 13 mil sindicatos brasileiros festejaram a perda de validade da Medida Provisória que proibia os descontos das contribuições sindicais na folha de pagamento. O senador Rogério Carvalho (PT) comemorou a “morte” da MP. Segundo o petista, esta foi mais uma agressão do presidente Jair Bolsonaro (PSL), felizmente impedida pelo Congresso. Homem, vôte!

Condenando Witzel

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) soltou os cachorros pra cima do governador carioca Wilson Witzel (PSL). Tudo porque o homem se recusou em fornecer proteção policial à deputada federal Talíria Petrone (PSOL/RJ), que está ameaçada de morte. Segundo Kitty, é um absurdo que o governo do Rio de Janeiro negue proteção a uma parlamentar corajosa, que fala a verdade e defende as minorias. Misericórdia!

Pulou uma fogueira

O prefeito afastado de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC), vai permanecer em liberdade. Feito pelo Ministério Público, o pedido de prisão contra ele foi recusado pelo desembargador Edson Ulisses. O magistrado, no entanto, manteve as medidas cautelares a serem seguidas pelo gestor, como não frequentar órgãos públicos. Valmir se encontra afastado do cargo sob a acusação de ter feito mau uso do dinheiro da Prefeitura. Danôsse!

Será palhaçada?

O partido Cidadania pediu ao seu filhado, vereador Palhaço Soneca, que explique direitinho a licença de quatro meses que tirou para tratamento de saúde. A dúvida sobre a doença do parlamentar surgiu depois que ele fotografado participando alegremente da Festa do Mastro, em Capela. Presidente estadual do Cidadania, o senador Alessandro Vieira aguarda uma explicação convincente do Palhaço, que foi substituído na Câmara de Aracaju pelo suplente Armando Batalha Júnior (Cidadania). Cruz, credo!

