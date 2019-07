Hemose encerra primeiro semestre com 13.716 doações de sangue

Neste primeiro semestre de 2019, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) registrou 18.484 cadastros e 13.716 doações de sangue efetivadas. Deste total, 2.569 doações foram realizadas no mês de junho com a parceria de doadores fidelizados e 30 instituições solidárias, que colaboraram com o atendimento da demanda transfusional da rede hospitalar do Estado.

Os voluntários da Igreja Jesus Cristo dos Últimos Dias e da empresa G&E, encerraram as atividades da campanha alusiva aos festejos juninos durante o mês de junho. “Recebemos muitos doadores e queremos ressaltar o sentimento de solidariedade e de ajuda ao apelo feito por familiares de pacientes, que estimularam a doação de sangue. Essas doações atenderam pacientes em tratamento oncológico, cirurgias de grande porte, portadores de doenças do sangue, anemias, leucemias e aqueles com diagnóstico de dengue”, destacou a gerente de Ações Estratégicas do Hemose, Rozeli Dantas.

De acordo com Rozeli, outro dado positivo em junho foi o aumento do número de instituições que mobilizaram voluntários para contribuir com a doação de sangue no Hemose. “A cada mês recebemos novos grupos e em junho tivemos a Igreja Adventista Colônia Sergipe, Clube Desbravadores Comando Estelar de Tobias Barreto, Rotary Clube Aracaju Leste, empresa Inplast, além de outros parceiros”, pontuou Dantas.

Os grupos fidelizados atuam como agentes incentivadores dos cidadãos que ainda não conhecem o serviço. A empresa G&E com atuação no município de Carmópolis sensibilizou os funcionários para necessidade constante de doações de sangue. “Decidimos organizar a campanha em junho por causa das informações veiculadas, que é um mês onde acontece uma baixa nas doações”, disse a integrande da comissão de organização de doação da empresa G&E, Uflain França.

Parceiro fidelizado ao serviço a Igreja Jesus Cristo dos Últimos Dias, o jovem Rafael Santos Soares, 20 anos, retornou ao Hemocentro para encerrar a programação das campanhas de junho. Ele doou sangue pela primeira vez. “Vi os irmãos se organizando para vir e decidi acompanhar”, contou.

Doador do sangue A positivo, Paulo José da Silva Filho participou pela segunda vez da campanha da igreja. “Muitas vezes as pessoas não doam por falta de alguém para incentivar, na igreja a gente dá as mãos e vem. É uma forma simples de ajudar e de grande significado para quem vai receber”, declarou.

Critérios

Para ser um doador de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Os menores de 18 anos precisam apresentar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal. O documento está disponível para download no site do Hemose: www.hemose.se.gov.br. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.