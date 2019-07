Homem é preso em flagrante por agressão contra idoso em Dores

02/07/19 - 11:11:33

A Polícia Civil de Nossa Senhora das Dores prendeu em flagrante Cícero Alves Filho, conhecido como “Tito”, pelo crime de lesão corporal contra o idoso José Santos, de 69 anos.

Segundo as informações, Cícero agrediu o idoso, golpeando com a parte lateral do facão, após uma discussão entre ambos. A vítima foi encaminhada ao posto de atendimento médico da cidade e o suspeito foi conduzido a Delegacia Regional para adoção das medidas legais cabíveis.

A Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da sociedade no trabalho de investigação. Qualquer informação que seja últi pode ser repassada através do Disque Denúncia da Polícia Civil pelo número 181, é seguro e sigiloso.