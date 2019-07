MILITARES BRASILEIROS VÃO À ESPANHA OUVIR SARGENTO PRESO COM DROGAS

A informação é do presidente Jair Bolsonaro

Bolsonaro disse que a suspeita é que esse não tenha sido o primeiro contato do militar com drogas, devido ao volume apreendido. “Todos temos a suspeita de que não é a primeira vez que ele mexeu com drogas tendo em vista a quantidade”, disse.

O sargento foi preso no dia 25 de junho, na cidade de Sevilha, com 39 quilos de cocaína, quando passava pelo controle alfandegário. Ele partiu do Brasil em missão de apoio à viagem presidencial ao Japão para a reunião do G20, integrando a tripulação que ficaria em Sevilha. O sargento foi acusado pelas autoridades espanholas por crime contra a saúde pública, categoria em que se encontra o tráfico de drogas.