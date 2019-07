Ministro rejeita recurso e mantém afastados ex-prefeita e ex-vice de São Francisco

02/07/19 - 16:57:28

O ministro Jorge Mussi, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE ) rejeitou nesta terça-feira (02) a ação cautelar ajuizada pela defesa da ex-prefeita e do ex-vice-prefeito de São Francisco e manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) de afastá-los do cargo.

Eles foram afastados por crime eleitoral cometido nas Eleições 2016. Com o afastamento, o presidente da Câmara de Vereadores do Município assumiu a prefeitura municipal até a realização de novas eleições.

Eles são acusados de ter captado ilicitamente sufrágio por parte dos representados ao oferecerem em troca de votos um quarteto de benefícios. De acordo com as investigações, Altair, Manoel Messias e Maria Rosa tiveram conversas gravadas durante as eleições em que prometiam empregos na prefeitura em troca de votos, além de outros benefícios como obras na casa dos eleitores e bebidas alcoólicas.