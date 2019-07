“Musical Desconto” abre turnê nacional no Teatro Atheneu dia 12/07

02/07/19 - 12:47:15

Musical da Cia das Artes Tetê Nahas segue com apresentações em Ribeirópolis, no Festival Sesc de Inverno em Nova Friburgo/RJ e curta temporada no Sesc Tijuca do Rio de Janeiro

De volta a Aracaju, o musical “Desconto” produção da premiada Cia das Artes Tetê Nahas, inspirada em Nelson Rodrigues, com trilha sonora original de Sena. O espetáculo dramático que tem como tema central os vários tipos de violência intrafamiliar será apresentado pela primeira vez no Teatro Atheneu, na sexta, dia 12/07 as 20h00. Os ingressos estão custando 20 reais a inteira e 10 reais a meia e podem ser adquiridos no dia das apresentações na bilheteria do teatro ou de forma antecipada pelas redes sociais da Cia das Artes Tetê Nahas ou pelo telefone 79 99951 0215. Além dessa apresentação em Aracaju, o grupo fará na cidade de Ribeirópolis no dia 13/07 também às 20h na quadra esportiva do colégio João XXII. Mas a trupe não para por aí.

FESTIVAL SESC DE INVERNO 2019/RJ – Desconto também vai integrar o Festival Sesc de Inverno do Rio de Janeiro 2019 que acontece de 19 a 28 de julho nos municípios Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Duas Barras e Três Rios. Entre os confirmados estão Titãs, Anavitória, Vanessa da Mata, Elza Soares. A apresentação vai acontecer no dia 20/07 em Nova Friburgo. ” Foi muito gratificante receber esse convite do Sesc para esse evento tão importante, onde nós vamos poder mostrar um pouco de nosso trabalho e também alertar as pessoas sobre os problemas que tratamos”. Além disso, o grupo fará uma curta temporada no teatro do Sesc Tijuca de 26 a 18/07 sempre às 20h00. A atriz e bailarina Tetê Nahas, diretora geral da peça, acredita que o tema abordado chamou a atenção da direção do Sesc e o convite foi feito ” Tratamos de machismo, abuso sexual, violência doméstica, homofobia e incesto. Desconto é resultado de pesquisas, impressões, expressões, reflexões, lamentações, porque não dizer, revolta. É um grito silencioso, um pedido de Socorro a sociedade. Sem Apontar culpados e ao mesmo tempo, mostrando as ” razões” irracionais que levam a esses atos e também como uma família se destrói e se reergue ao passar dos anos”, explica a diretora.

DESCONTO – O processo foi iniciado em 2013 através de leituras de texto, entre eles, alguns contos do livro ” Contos de Vida e Morte” de Carlos Cauê. ” Há muito tempo eu trabalhos os contos de Cauê com meus alunos. Dessa vez eu trouxe para a Companhia também como exercício de atuação, e seguimos, fundindo histórias, reinventando-as e acrescentando-as, com muito exercício de improvisação para chegarmos ” no ponto” em 2017″ detalha Tetê. Ainda segundo Nahas, a escolha das músicas também foi um caminho natural ” A gente teve uma fase que tínhamos apenas um esboço do texto e faltava as músicas. Convém lembrar que em musicais, são as músicas o ponto alto dos personagens em que eles expressam ações e sentimentos. Ouvimos de tudo, até que chegamos ao meu amigo Sena. Encaixamo-as ao texto e formatamos a peça”.

Para Sena, foi uma grata surpresa. ” Tetê é uma amiga querida e ligou para minha esposa pedindo o play back, eu achava que era para um coral. Até que um dia ela nos convidou para assistir a um ensaio e eu fiquei muito surpreso, primeiro porque nunca pensei que as minhas músicas, que são reflexo do que eu vivo, pudessem integrar um espetáculo teatral, segundo que elas se encaixassem tão perfeitamente a história e terceiro pela forma totalmente original e inovadora que essa peça será apresentada, Rapaz, eu não pensei duas vezes e me disponibilizei para além de integrar a trilha, tocar durante a peça. Será uma experiência completamente nova para mim”, relata Sena.

A COMPANHIA DAS ARTES TETÊ NAHAS – A Cia das Artes Tetê Nahas é uma companhia teatral sergipana fundada em 2002 pela atriz e bailarina Tetê Nahas, com o objetivo de unir, dança, teatro e música numa só pulsação. Mais que isso, a companhia surge com a proposta de incentivar através das obras artísticas a reflexão, educação e sátira social. O primeiro espetáculo montado foi o musical ” O Corcunda de Notre Dame” que estreou em dezembro de 2012. Em 2013, o grupo foi contemplado pelo Prêmio Myriam Muniz 2013, do Ministério da Cultura e com isso, realizou em 2014, uma turnê por capitais do nordeste e sudeste do país, a exemplo de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Na capital paulista, o grupo recebeu mais um prêmio, o de recorde de público no Teatro Pablo Ollala, da prefeitura de São Paulo. Em 2015, o grupo monta o espetáculo ” Todo Dia” e ” Nonatal” e em 2016 se dedica a montagem de ‘”Desconto”, peça que marca os 50 anos de vida da atriz, 45 anos de carreira e 5 anos de Companhia.

ATRIZ E BAILARINA TETÊ NAHAS -Tetê Nahas nasceu em Aracaju, nos anos 60. Por intermédio de um vizinho e amigo, aos 5 anos, começou a fazer teatro, com pequenas participações, recebendo aulas e ensinamentos do também ator e bailarino Bosco Scaffs. A estréia foi no infantil ” As ave de Jujuba e Teteca”, apresentado em uma escola pública de Aracaju, com produção do grupo Grifacaca. Ainda adolescente, nos anos 70 e 80, participou como atriz e bailarina de todas as produções do Grupo Check UP, comandado por Bosco Scaffs. ” Inri o ato da Iluminação”, “Assinax” e ” Original até certo ponto” foram alguns dos espetáculos que participou. Paralelo ao teatro, ingressou em grupos de dança, a exemplo do Raça Real, do Balé Municipal de Dança Contemporânea e uma curta passagem pela Academia Iracema Maynard. Ainda nos anos 80, integrou o Grupo Teatral Imagem e o Grupo Asas de Teatro, sendo que no primeiro, estreou como coreógrafa e no segundo, como iluminadora. Foi nesse período que começou a carreira de cantora, com participação na Banda Zé Íedo, de músicas folclóricas, no show Pixaim e como Backing Vocal de Tonho Baixinho, Neu Fontes e outros cantores. Em 1991, prestes a completar 25 anos e já trabalhando como professora de teatro na rede municipal, Tetê recebe o convite para integrar o Grupo Teatral Imbuaça, onde participa de produções por 17 anos. Foram inúmeras experiências positivas com o grupo, como a participação como professora na Universidade de Cuba, diversos prêmios e críticas positivas, temporada em Portugal e peça com Marília Pêra. Em televisão, Tetê se destacou com sua participação na minissérie global ” Tereza Batista” de 1992 e entre 2003-2013 participou do quadro “São João da Gente” da TV Sergipe com a personagem Urânia. Desde 2008, tem se dedicado aos cursos de formação de atores e direção de espetáculos musicais. ” Os Saltimbancos”, ” O mágico de OZ”, ” A Paixão de Cristo”, ” Alerquim Servidor de Dois Amos” e outros. Em 2012 monta ” O Corcunda de Notre Dame”, na própria companhia de teatro que leva seu nome. O espetáculo marca as comemorações dos 40 anos de carreira da artista e o investimento em um novo segmento artístico: o teatro musical.

Foto Pritty Reis