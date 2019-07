NITINHO SE REÚNE COM EQUIPE TÉCNICA PARA DISCUTIR CONCURSO DA CÂMARA

02/07/19 - 13:11:36

Na manhã desta terça-feira, 2, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), se reuniu com a equipe técnica da Casa Parlamentar para discutir o andamento da realização do Concurso Público e sobre a reforma do prédio da Câmara.

De acordo com Nitinho, a reunião definirá os primeiros passos para implantar as metas e dar continuidade aos trabalhos que está sendo realizado na Câmara de Aracaju. “Tanto o concurso quanto a forma como iremos conduzir a reforma do prédio serão discutidos. Queria agradecer a toda equipe e aos vereadores pela votação que tivemos do novo organograma da Câmara. E com isso conseguiremos efetivar o concurso. Nessa reunião vamos analisar se o concurso será feito por inexigibilidade, por pregão eletrônico. Nossa pretensão é fazer ainda este ano o concurso”, explicou.

Ainda segundo o presidente, mesmo durante o recesso parlamentar, os vereadores continuam atuando. “No recesso trabalhamos ainda mais. Eu mesmo continuo resolvendo questões aqui da Câmara, indo nas comunidades para resolver problemas da população. As pessoas, às vezes, não entendem que a força do vereador não é só dentro da Câmara de Aracaju, pois levamos aos secretários as reivindicações das comunidades”, enfatizou.

Para o secretário executivo da Câmara, Geraldo Alcântara, o recesso parlamentar é apenas dos vereadores, mas a parte administrativa continua normalmente. “Quando os vereadores entram em recesso é a hora de cairmos em campo para agilizar essa questão da reforma do prédio e também discutir a realização do concurso. Então, tem muito trabalho durante esse período”, reforçou.

Por Fernanda Sales

Foto: Heribaldo Martins