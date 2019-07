Pesquisa anima ex-padre que fixa residência em Aparecida e lança pré-candidatura

A disputa pela prefeitura de Nossa Senhora Aparecida começa a esquentar e três postulantes entram definitivamente no gosto do eleitorado, conforme levantamento feito para consumo interno, realizado em meados de junho passado. Como a atual prefeita Vera Santos (MDB) não pode ir para a reeleição, certamente a partir de 2021 o município terá uma nova gestão e isto tem instigado a concorrência entre os postulantes.

Pela oposição, a empresária Jeane da Farmácia é o nome mais forte e deve entrar com larga vantagem em todos os levantamentos feitos até agora no município e conta com o apoio do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, da família Passos e outras lideranças regionais.

Dois nomes da base da prefeita estão brigando internamente pela indicação: o ex-padre Douglas Gonçalves e Clarinaldo Andrade, cunhado da prefeita. A favor de Douglas conta a popularidade e a vantagem apontada pela pequisa que o coloca a frente de Clarinaldo. Ele também é o candidato preferido da prefeita Vera e de empresários da região. Já Clarinaldo é apoiado pelos vereadores Professor Nal, Erinaldo da Cruz e Zé de Donira, que resistem em votar no ex-padre.

Decididos

Como as pequisas indicam que Douglas é o nome mais viável para derrotar Jeane, ele fixará residência na cidade nos próximos dias e já externou publicamente sua pré-candidatura, ficando dependente do apoio de Vera. Clarinaldo, mais cuidadoso, prefere se articular nos bastidores e já disse que sua candidatura é irreversível.