Polícia identifica dois homens que assaltaram 270 mil reais

02/07/19 - 18:27:24

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), dará entrevista nesta quarta-feira (03), as 8h30, para divulgar o resultado das investigações de um assalto a mão armada a representantes de uma empresa, em um posto de combustíveis na avenida Beira Mar, no dia 15 de maio.

O assalto foi praticado quando os representantes da empresa abasteciam o Corolla que ocupavam, quando foram abordados por dois homens encapuzado, que conseguiram levar R$ 270 mil que estava no veículo e fugiram logo após na conhecida avenida do canal.

Durante a entrevista, o delegado da área vai repassar maiores informações sobre as investigações que chegaram as identidades dos dois homens envolvidos no roubo, que são ex-presidiários e também são acusados em outros crimes semelhantes. Os funcionários tinham acabado de sacar o dinheiro, quando foram surpreendidos pela dupla.

As investigações tiveram o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol) e do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).