Prefeita Hilda Ribeiro contrata novos médicos para Saúde da Família de Lagarto

02/07/19 - 12:29:12

A Prefeitura de Lagarto contratou sete novos profissionais de medicina para completar as 21 equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) do município. Além desses, mais 11 médicos foram enviados através do Programa “Mais Médicos” para atuar em toda a região, completando o quadro de vagas antes ocupadas pelos médicos cubanos e garantindo, assim, a saúde daqueles que mais necessitam dos serviços públicos.

A prefeita Hilda Ribeiro assinou contratações e se encontrou com os novos médicos nesta segunda-feira, 01. “A mensagem de boas-vindas é no sentido de prestar todo apoio que os médicos e as equipes precisarem para realizar os atendimentos e melhorar a qualidade da saúde na região que cada uma atua”, comentou a prefeita.

Victor Gabriel Cruz é lagartense e se formou no campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS). “Um dos pontos positivos que encontramos é a estrutura que o município deu à faculdade. Quando entramos, passamos pelos estágios e desde o primeiro ano estamos nos postos de saúde”, afirmou.

Para Victor, a aposta da Prefeitura de Lagarto, além de competentes profissionais de outras instituições e estados, em pessoas do município ou que estudaram em Lagarto é acertada. “Dessa forma é fácil se adaptar e ainda retribuir o que a cidade nos deu durante a formação”, ressaltou o médico.

A Prefeitura de Lagarto também apostou em médicos com excelente rendimento na Universidade Tiradentes e no campus da UFS em São Cristóvão. Há profissionais do Mato Grosso do Sul e do Tocantins, que trazem novas experiências e irão contribuir com visões de realidades diferentes.

Prefeitura de Lagarto