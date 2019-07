Prefeitura do município de Telha irá realizar Festa de São Pedro

02/07/19 - 17:00:02

A Prefeitura de Telha prepara para a próxima sexta-feira, 05 de julho, uma grande festa no povoado São Pedro. O evento acontece na praça principal, com uma extensa programação, organizada pela administração municipal.

As animações começam a partir das 21h, sem hora pra acabar e quem promete agitar a noite são as bandas: Amor Cigano, Ninéia Oliveira, Luanzinho Moraes, Carlinhos do Arrocha e os Primos do Arrocha.

A cidade já está preparada para receber forrozeiros de todas as partes do Estado e o prefeito Flávio Dias afirma que a festa será de muita alegria e paz.

“Estamos preparando uma grande noite, com muita segurança e toda infraestrutura para receber a população e os visitantes de todos os lugares, para dançarem e se divertirem até o sol raiar”, faz o convite, o gestor.

