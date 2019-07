REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE SERÁ AMPLIADA EM MUNICÍPIOS DE SERGIPE

02/07/19 - 14:00:02

O Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) inicia a primeira gestão associada de serviços com o credenciamento de prestadores de serviços ambulatoriais de média complexidade.

A primeira chamada pública consorciada do estado de Sergipe irá atender à demanda de 22 municípios sergipanos, totalizando uma população aproximada de 300 mil habitantes e resolver uma problemática que se arrasta há anos na área da Saúde nos municípios.

Segundo o presidente do Conivales, Franklin Freire, com o serviço de regulação, o Consórcio irá ofertar na Saúde mais de 500 procedimentos. “Exames de imagem e laboratoriais, consultas especializadas e pequenos procedimentos, além dos exames de patologia clínica, aumentando a oferta para os municípios e resolvendo problemas antigos”, destacou o presidente.

Atualmente a fila de espera de uma ressonância pode chegar a um ano e não é diferente com outros exames como a tomografia. Procedimentos mais simples, como uma ultrassonografia, chega a meses de espera. Com a regulação, os prestadores têm tempo determinado para execução e o consórcio para pagamento, fortalecendo a relação comercial entre as partes, pois haverá garantia a ambos lados.

Franklin considera ainda que “este é um avanço na saúde e estima em breve colher os frutos de uma população com altos índices de qualidades de vida”, concluiu.

Chamamento Público – O CONIVALES abriu edital de chamamento público para empresas de saúde instaladas em Sergipe para prestação de serviços ambulatoriais e de média e alta complexidade. O credenciamento teve início no dia 28 de junho, permanecerá por 12 meses e deverá ser realizado na Rua Francisco Gumercindo Bessa, 173, Grageru – Aracaju, sede do Consórcio.

Ascom/CONIVALES