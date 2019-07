SAE DIZ QUE EFETUOU REPASSES AO CIRURGIAS, QUE SÃO FEITOS COM REGULARIDADE

02/07/19 - 18:59:47

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, nesta terça-feira (02) que efetuou, nos dias 28 de junho e 2 de julho, repasses financeiros para o Hospital de Cirurgia. Esclareceu que os repasses são feitos com regularidade e após conferência da produtividade e validado pela comissão de avaliação de contratos.

O pagamento é efetivado após autorização do DataSUS, que leva, em média, 45 dias para conferir a produção mensal realizada pelo prestador, neste caso o Hospital de Cirurgia. Por fim, ressaltamos que não há nehuma pendência financeira em aberto.

A explicação é em decorrência de petição da Fundação de Benficência Hospital de Cirurgia, através de sua interventora judicial, Isadora Cerqueira Santana Cardoso, que comuicou ao juiz interventor a sua preocupação com a

grave vulnerabilidade a que está submetida a continuidade dos serviços de saúde prestados pelo Hospital de Cirurgia ao Sistema Único de Saúde/SES que decorre da instabilidade na garantia do financiamento dos serviços que presta, em função do contrato.

Isadora Santana chegou a requerer a “adoção de medidas processuais necessárias e urgentes à garantia da continuidade dos serviços prestados pelo Hospital de Cirurgia, através do bloqueio da quantia devida se não houver a regularização dos repasses em até 48h, evitando-se que ocorra o colapso total do Sistema Único de Saúde no