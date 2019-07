SAÚDE CONFIRMA A SEXTA MORTE POR DENGUE HEMORRÁGICA EM SERGIPE

02/07/19 - 05:55:00

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta segunda-feira (01) a morte por dengue hemorrágica de criança de cinco anos. A criança morreu na última quinta-feira (27) no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju. Está é a sexta morte no ano por dengue.

As informações passadas pela SES são de que as amostras de sangue da criança foram encaminhadas na última sexta-feira (29), ao Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen). O resultado ficou pronto no final da tarde desta segunda.

Outros casos confirmados

A primeira morte ocorreu em fevereiro deste ano quando a SES confirmou que uma criança de seis anos, que deu entrada no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) no último dia 15 de fevereiro, morreu vítima de dengue hemorrágica.

Em maio, as vítimas foram um homem e outra criança, também de Nossa Senhora da Glória.

Em junho, a vítima foi uma menina de 10 anos que morreu no Hospital Regional de Propriá.

A morte de outra criança, em Itabaianinha, está em análise.