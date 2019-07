Senador Alessandro oficiou vereador Palhaço Soneca para se explicar sobre licença

02/07/19 - 07:23:43

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) já se pronunciou na manhã desta terça-feira (02) sobre o caso envolvendo o vereador Palhaço Soneca (Cidadania) que foi citado em várias redes sociais após participar da festa do Mastro, realizada no final de semana no município de Capela.

O vereador Soneca está de licença médica e afastado do mandato, tendo assumido em seu lugar o primeiro suplente, Armando Batalha Junior. Com isso, a Câmara Municipal de Aracaju passou a pagar 25 parlamentares, já que Soneca continuou recebendo.

Essa situação pode terminar em um grande problema ao vereador, já que o presidente de seu partido, senador Alessandro Vieira informou que já oficiou o parlamentar para explicar a situação. “O Cidadania oficiou o vereador Soneca para que o mesmo preste informações sobre seu afastamento por licença médica. Aguardamos sua resposta”, escreveu o senador no grupo de WhatsApp Café com Política.

CMA – também na manhã de hoje, o vereador Carlito Alves, membro do Conselho de Ética, informou que irá se reunir com os outros membros para discutir o assunto. Carlito disse ainda que irá se reunir com o presidente da CMA, Josenito Vitale, para saber qual a posição.