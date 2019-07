SIMPÓSIO DE GÁS EM SERGIPE CONTARÁ COM PRESENÇA DO MINISTRO BANTO ALBUQUERQUE

02/07/19 - 16:40:24

“Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe” acontece nos dias 4 e 5 de julho, no Radisson Hotel, e vai receber grandes nomes do cenário do gás natural do país

O gás natural é um energético importante para o futuro do estado do país. Com as recentes descobertas em águas profundas de Sergipe, o estado se destaca no cenário mundial como a nova estrela do gás do Brasil, atraindo olhares para si. Por isso, o Governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), sensível a esta nova realidade, irá promover nos dias 4 e 5 de julho, no Radisson Hotel em Aracaju, o “Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe”.

O evento, que tem patrocínio das Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), Golar Power, Banco do Estado de Sergipe (Banese), Banco do Nordeste (BNB) e Energisa, irá discutir aspectos relacionados à produção e oferta de gás em Sergipe, as estratégias do Governo Federal e Estadual para a área, bem como a visão de instituições e empresas envolvidas no tema. O evento já possui a presença confirmada do Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e pode contar ainda com a presença do Ministro da Economia, Paulo Guedes.

O governador Belivaldo Chagas e o secretário da Sedetec, José Augusto Carvalho, farão a abertura do evento, que tem início às 8h. Logo após, haverá a palestra do Ministério da Economia (ME), cujo tema é “Estratégia do Governo Federal para elevar a competitividade no setor de Petróleo e Gás – novo modelo e regulação”, seguindo com a palestra do Ministro Bento Albuquerque, cujo tema gira em torno do novo mercado de gás e as oportunidades de desenvolvimento para o estado de Sergipe.

“Temos um momento promissor em Sergipe, com um oferta de gás confirmada, que será maior do que o transportado pelo gasoduto Brasil-Bolívia. Isso representará um marco para o estado e o país, por isso, estamos realizado este evento no estado, a fim de atrair empresas consumidoras de gás e instituições envolvidas com o setor, a fim de dialogar e mostrar tudo que Sergipe e o Governo do Estado tem a oferecer”, informa o secretário José Augusto de Carvalho, lembrando ainda que as inscrições para o Simpósio já foram encerradas.

Além dos ministros, alguns nomes de destaque já estão confirmados no evento, como o Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone; o Secretário Executivo do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (IBP), Antonio Guimarães; o presidente da Associação dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (ABRACE), Paulo Pedrosa; além de membros da Petrobras, da Empresas de Pesquisas Energéticas (EPE), e toda a equipe da área de gás do Ministério.

Confira a programação completa (sujeita a alterações)

04 de Julho – Manhã

Painel 1 – Novas Perspectivas para Sergipe

07:00 – Credenciamento

08:00 – Abertura do evento: Governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas e Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho

08:15 – Palestra Ministério da Economia (ME): “Estratégia do Governo Federal para elevar a competitividade no setor de Petróleo e Gás – novo modelo e regulação”. Paulo Roberto Nunes Guedes – Ministro da Economia

08:55 – Palestra do Ministério de Minas e Energia (MME): “O novo mercado de gás”.

Bento Albuquerque – Ministro de Minas e Energia

09:35 – Palestra Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): “Abertura do Mercado de Gás Natural”. Décio Oddone – Diretor-Geral da ANP.

10:15 – Espaço para Perguntas e Respostas

10:30 – Coffee Break

10:50 – Palestra da ExxonMobil: “Apresentação das atividades da ExxonMobil na exploração de Petróleo e Gás Natural e suprimento de GNL em Sergipe”

Carla Lacerda – Presidente da ExxonMobil Brasil

11:30 – Palestra da Centrais Elétricas de Sergipe S.A (CELSE): “Geração de Energia da UTE Porto de Sergipe e Perspectivas de Novos Empreendimentos para Geração de Energia”.

Pedro Litsek – Diretor Presidente

12:10 – Espaço para Perguntas e Respostas

12:30 – Almoço

04 de Julho – Tarde

Painel 2 – Novo Mercado do Gás Natural para o Brasil

14:00 – Palestra da Petrobras: “Planejamento de Investimentos em Petróleo e Gás em Sergipe: prazos e volume de produção”. Rodrigo Costa Lima e Silva – Gerente executivo de gás e energia.

14:40 – Palestra da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) – “Apresentação do Estudo Exploratório da Bacia de Sergipe-Alagoas (SEAL) no Zoneamento de Recursos de Óleo e Gás”. José Mauro Ferreira Coelho – Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis.

15:20 – Espaço para Perguntas e Respostas

16h – Coffee Break

16:30 – Palestra da Associação dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (ABRACE): “Atração de novos empreendimentos a partir da oferta de gás a preços competitivos em Sergipe”. Paulo Pedrosa – Presidente da Abrace

17:10 – Palestra do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP): “A competitividade do setor de Gás Natural no Brasil e as questões tributárias relacionadas às atividades da Cadeia de Valor do Gás Natural no Brasil” – Luiz Costamillan – Sec. de gás natural do IBP

17:40 – Espaço para Perguntas e Respostas

18:00 – Encerramento

05 de Julho – Manhã

Painel 3 – Negócios e Oportunidades de Investimentos na cadeia de Petróleo, Gás e Energia em Sergipe

08:00 – Credenciamento

08:40 – Palestra da Golar Power: “Oportunidades de negócios com o GNL a partir do FRSU Golar Nanook”.

Celso Silva – Vice-presidente Executivo da Golar Latam

Marcelo Rodrigues – Vice-presidente Executivo da Golar SSLNG

09:20 – Palestra DBO Energy: “Exploração de Petróleo e Gás com foco em campos offshore maduros no Brasil ”. Kjetil Solbraekke – CEO da DBO Energy

09:55 – Palestra Noxis Energy: “Perspectivas de Implantação de Refinaria em Sergipe”.

Marcio Dutra – Chairman da Noxis Energy

10:45 – Palestra VLI Logística: “Operações portuárias em Sergipe e suas oportunidades de negócio”

Asley Ribeiro – General Manager Sales da VLI Logística

11:25 – Espaço para perguntas e respostas

12:00 – Encerramento

ASN