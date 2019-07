VENDA DE CONSÓRCIO DE IMÓVEIS CRESCE 58% NO ESTADO DE SERGIPE

02/07/19 - 13:03:24

O número de vendas de consórcios registra

avanços superiores aos da economia brasileira, segundo dados da ABAC

O consórcio é uma modalidade que tem chamado a atenção dos brasileiros por ser uma boa opção de investimento para aquisição de bens. Em 2019, a venda de consórcios em Sergipe cresceu 58% em comparação com o mesmo mês no ano anterior. Os dados são do Consórcio Lyscar (www.consorciolyscar.com.br), associado à BR Consórcios. “Os números têm sido um termômetro de esperança para a economia nos últimos anos. A população está optando por mais segurança e estabilidade financeira, como é o caso dos consórcios”, explica Carlos Alberto Lyra, diretor do Consórcio Lyscar.

De acordo com Lyra, parte desse crescimento está diretamente ligado a ampliação da base comercial da empresa, pois além do aprimoramento da sua equipe de vendas própria, ela tem expandido as suas fronteiras para outros Estados do Nordeste através de parcerias com companhias dos setores de serviços, corretores de seguros, imobiliárias e concessionários de veículos, além de grupos que atuam no segmento de consórcios.

Conquistando Sonhos – Segundo Lyra, a flexibilidade e a possibilidade de crédito sem a cobrança dos juros têm atraído cada vez mais o consumidor. Além disso, no consórcio de imóveis o consorciado tem a possibilidade de usar o saldo do FGTS para dar lance ou aumentar o valor do crédito.

Outro benefício é que a carta de crédito dá o poder de negociar a aquisição do bem à vista, o que traz mais poder na transação. Isso torna a modalidade uma boa oportunidade de investimento para a pessoa física. “Estamos mais próximos ao consumidor para que ele possa fazer o planejamento da sua família, aproveitando oportunidades como o FGTS, a flexibilidade desse investimento e o parcelamento integral do valor sem a necessidade de uma entrada”, explica.

Como funciona o consórcio – Lyra explica que hoje o consórcio no geral é composto de taxa de administração (custo operacional para a administradora gerenciar os grupos, formação de assembleias, entrega de bens, entre outras atividades), fundo de reserva (utilizado para suprir a inadimplência do grupo) e o seguro de vida (que cobre morte ou invalidez permanente do consorciado). Os grupos de consórcios reúnem pessoas físicas ou jurídicas, promovidas exclusivamente por uma administradora credenciada pelo Banco Central, com prazo de duração previamente estabelecido, com a finalidade de propiciar a seus integrantes a aquisição de bens móveis, imóveis e serviços, por meio de autofinanciamento.

Lyra ainda diz que, geralmente, as pessoas afirmam que tentam poupar mensalmente para adquirir um bem ou serviço. Porém, na prática, o que ocorre na maioria das vezes, é destinar esses recursos para outras finalidades. “Por isso o consórcio é uma alternativa para quem quer comprar um veículo, imóvel, motos e até mesmo outros serviços como cirurgias plásticas, viagens e festas, mas não tem a quantia suficiente em mãos”, destaca o executivo.

SOBRE O CONSÓRCIO LYSCAR (www.consorciolyscar.com.br)

Fundada em 21 de agosto de 1981, o Consórcio Lyscar tem sua sede comercial em Aracaju, no estado de Sergipe, atuando em quatro estados brasileiros (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco) através de empresas parceiras e negócios instalados em capitais e cidades polos.

O Consórcio Lyscar é marca registrada pela tradição de seus serviços em apoio ao cliente, pela integridade e ética na administração de bens móveis, imóveis e de serviços, e pela garantia da entrega de mais 9 mil bens neste período.

SOBRE A BR CONSÓRCIOS (www.brconsorcios.com.br)

A empresa iniciou suas operações em 2012 com o objetivo de unir e fortalecer operadoras de consórcios nacionais que desejam expandir sua atuação. Seu modelo de negócio agrega administradoras diversas dentro de uma mesma plataforma, sendo pioneiro no Brasil. Tem sua sede administrativa em Londrina (PR) e conta com cerca de 320 funcionários diretos. As empresas associadas à BR Consórcios são: Consórcio União, Consórcio Araucária, Consórcio Santa Emília, Consórcio Saga, Consórcio Lyscar, Mapfre Consórcios e Rede Lojacorr Consórcios. As empresas possuem, juntas, uma carteira de mais de 60 mil clientes ativos.

Nos últimos anos, a BR Consórcios projeta a ampliação dos seus canais de distribuição com a adesão de novos associados e parcerias. Para alcançar essa meta, além de manter suas equipes próprias de vendas, em 2016, firmou novas parcerias para vendas de cotas de consórcios com empresas dos mais diversos setores, entre elas revendedores de automóveis, concessionários de motocicletas, corretoras de seguros, imobiliárias e empresas especializadas na venda de consórcios.

BR CONSÓRCIOS