Deputado Zezinho Sobral acompanha entrega de ambulância do Samu em Laranjeiras

02/07/19 - 17:00:56

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) iniciou os trabalhos desta terça-feira, 02, visitando o município de Laranjeiras. O parlamentar acompanhou a chegada de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) à nova base do serviço no município, situada na Unidade Básica de Saúde Antônio Menezes Leite. Com a nova ambulância, as ações de saúde e o atendimento à população serão fortalecidos.

Em junho, Zezinho Sobral apresentou, na Assembleia Legislativa, a Indicação nº 280/2019, solicitando ao Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), celeridade na entrega de uma Unidade de Suporte Básico (UBS) do Samu, atendendo ao pleito do vereador laranjeirense José Carlos Sizino.

“A população precisa ser cada vez mais assistida e a união dos esforços faz a diferença. O vereador José Carlos fez uma solicitação e, de imediato, nosso mandato fez a Indicação na Alese e o Governo, através da Superintendência do Samu, viabilizou e entregou uma ambulância nova. A base está em uma área estratégica, que é o conjunto Manoel do Prado Franco, e atenderá Laranjeiras e adjacências. Também foi fundamental a parceria estabelecida com o Município para que a base ficasse dentro do posto de saúde”, comemorou Zezinho Sobral.

O deputado reforçou a importância das equipes do Samu 192 Sergipe na prestação dos serviços de urgência e emergência à população de todas as regiões do estado. “O Samu desempenha um papel essencial no atendimento a quem precisa. As equipes são preparadas e dedicadas. Na minha opinião, são os melhores do Brasil. A população também precisa cuidar bem do Samu e não passar trote. O Samu salva muitas vidas”, pontuou.

Para o vereador José Carlos Sizino, a presença de uma ambulância nova e de equipes do Samu em Laranjeiras era uma necessidade para atender as demandas da região. “Laranjeiras é uma cidade rica, mas muito carente em serviços de saúde. O povo pedia a urgência de ter uma ambulância do Samu. Agradeço ao deputado Zezinho Sobral por intermediar o diálogo com o Governo e por atender o nosso pedido. Laranjeiras e região ganharam muito com a presença dessa viatura e com a base no Posto de Saúde. Laranjeiras precisava de uma pessoa na Alese para cuidar do seu povo e Zezinho Sobral tem esse olhar e vem trabalhando bastante para isso”, ressaltou.

Fonte e foto assessoria