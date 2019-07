Zezinho Sobral lamenta falecimento da mãe de ex-deputado Renato Brandão

02/07/19 - 05:15:28

Na sessão plenária desta segunda-feira, 1, o deputado estadual Zezinho Sobral (PODE) utilizou a tribuna para prestar condolências pelo falecimento de Laurita Vieira Brandão, a mãe do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Propriá, Renato Brandão,o Renatinho. Dona Laurita faleceu na última quinta-feira, dia 27 de junho.

“Fizemos hoje uma moção de requerimento de pesar em nome de Renato Brandão, por falecimento de sua mãe. Um homem que a gente tem muito carinho por sua conduta e sua retidão, e a defesa dos princípios do região do Baixo São Francisco e a cidade de Propriá. Todos sabem da ligação que ele tinha com sua mãe, e o quanto ele é ligado a sua família. Nesse momento dedico essa homenagem e solidariedade”, destacou Zezinho.

Foto: Arquivo da Rede Alese

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese