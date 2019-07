A Dona do Pedaço- Camilo descobre mentira de Vivi Guedes. Investigador ganha anel de compromisso da blogueira, mas fica decepcionado ao saber que ela não falou a verdade

De uns tempos para cá, Camilo (Lee Taylor) está desconfiado de Vivi Guedes (Paolla Oliveira), em A Dona do Pedaço. E, como o ditado bem diz, quem procura acha, não é mesmo? O investigador de polícia ganha da influenciadora digital um lindo anel de compromisso, mas fica com aquela pulga atrás da orelha sobre a data em que foi comprado o presente. Ele, então, decide falar sobre o assunto logo com Fabiana (Nathalia Dill):