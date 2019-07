Aberta as inscrições para expor na V Bienal do Livro de Itabaiana

03/07/19 - 13:28:25

A V Bienal do Livro de Itabaiana abre o período de inscrições gratuita para escritores que queiram expor seus livros durante o evento literário que acontecerá de 11 a 15 de setembro no Shopping Peixoto, na cidade serrana. Para fazer o cadastro, basta o interessado entrar no site www.bienaldolivroitabaiana.com.br e clicar na aba INSCRIÇÃO.

A previsão neste ano é de superar os 300 escritores presentes na edição passada e também ultrapassar os 350 lançamentos de títulos. Outra estimativa da organização é que 50 mil pessoas circulem pelos corredores do Shopping Peixoto em busca de informação, conhecimento e entretenimento.

Reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado, o maior evento literário sergipano terá uma mega estrutura montada que promete agradar todos os públicos. “Toda a estrutura montada na edição passada será repetida neste V Bienal, com algumas correções. Mais uma vez teremos a entrega do troféu Falcão de Ouro, além da Tenda Cultural, Palco da Palavra, exposição de carros antigos, pavilhão dos municípios, pavilhão do conhecimento, auditório e praça dos escritores”, destacou o organizador, Honorino Júnior.

Lançamento

Para apresentar a imprensa e todo o público a estrutura da V Bienal do Livro de Itabaiana, a organização do evento, junto com a Academia Itabaianense de Letras, marcou para o próximo dia 14 de julho o lançamento que acontecerá na Praça Chiara Lubich, da cidade de Itabaiana, das 18h a 22h.

De acordo com o curador da Bienal e presidente da Academia Itabaianense de Letras, Antônio Saracura, o lançamento contará com banca de cordelistas, lançamento de livros, palestras, sarau poético, teatro sorteio de brindes e show com a consagrada cantora sergipana, Antônia Amorosa. “O lançamento será uma prévia do que acontecerá na Bienal. Teremos lançamento livros, apresentação teatral e presença confirmada de vários escritores e cordelistas”.

Por Danilo Cardoso