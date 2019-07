Aniversário de Socorro terá show gospel, 3ª Volta de Socorro e Missa em Ação de Graças

03/07/19 - 10:31:26

Em comemoração aos 155 anos da Emancipação Política de Nossa Senhora do Socorro, a Prefeitura dedicará um final de semana para celebrar a data. Com a mobilização das secretarias municipais as comemorações acontecerão nos próximos dia 06 e 07, dia do aniversário da cidade, com uma programação que vai desde celebrações religiosas à corrida de rua.

Em virtude do aniversário cair justamente num domingo e para que o maior número de pessoas possam comparecer ao show gospel, o gestor municipal irá realizar no sábado, 06, um culto de celebração ao município. Além da cantora de renome nacional Sarah Farias, o evento também terá as participações de Bárbara Matias, Thalia Rocha e da Banda Geração do Reino, vencedores do 1º Fest Gospel Socorro.

O show será realizado a partir das 18hrs, na Arena de Eventos Siri. A entrada é gratuita. “Nós decidimos realizar o show evangélico no sábado porque grande parte das igrejas do nosso município tem culto, missa e outros encontros religiosos no domingo à noite e nós precisamos dedicar um momento de gratidão a Deus, juntos. Além de facilitar o deslocamento do público até a Arena, já que no domingo a frota de veículos do transporte público em circulação é menor”, explicou o prefeito Padre Inaldo.

No domingo, dia do aniversário, as comemorações serão iniciadas às 07hrs com a 3ª Volta de Socorro, onde atletas e amadores irão realizar o percurso sede, base da Petrox e Motel Rota 69, nas categorias 5 e 10KM. Em seguida, às 9hrs, será realizada uma singela cerimônia parabenizando o município e logo mais às 10hrs uma missa em Ação de Graças será realizada na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na sede do município.

“Socorro é a nossa casa, o nosso lar, por isso não podemos deixar essa data passar despercebida. Então, já iniciaremos as comemorações no sábado e fechamos com chave de outro com a corrida, que é um evento muito importante do nosso município, onde centenas de pessoas são mobilizadas e esperam por esse momento e, claro, a missa aqui na sede. Aproveito para convidar todos os socorrenses para prestigiar todos esses momentos”, finalizou o gestor municipal.

Da assessoria