APROVADO PLS QUE OBRIGA GOVERNO A PROMOVER FEIRAS DE CIÊNCIAS EM ESCOLAS

03/07/19 - 16:19:51

“O propósito é aproveitar os espaços didático-pedagógicos para desenvolver nos estudantes, não somente o gosto pelo método científico, mas, também, por competências fundamentais para o trabalho, ligadas à inovação e ao senso crítico”. Com esse argumento a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) propôs e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) aprovou o seu Projeto de Lei (PLS 360/2017) que obriga o Governo Federal a promover todos os anos, em parceria com os gestores estaduais, feiras de ciência e tecnologia envolvendo as escolas públicas de ensino médio e fundamental.

O projeto original propunha a promoção das feiras de ciências no ensino médio. O relator, senador Alessandro Vieira (Cidadania), porém, alterou o texto para estender o incentivo também ao ensino fundamental. “As feiras educacionais de ciência e tecnologia são um fenômeno de grande popularidade nos Estados Unidos. Lá, a International Science and Engineering Fair, mostra de trabalhos científicos do ensino médio, ocorre desde 1950”, destacou Maria do Carmo

A parlamentar sergipana ressaltou que o evento tem por objetivo incentivar a pesquisa científica entre estudantes pré-universitários. “No Brasil, infelizmente, as feiras científicas e tecnológicas ainda constituem um nicho pouco comum no cotidiano escolar”, lamentou Maria do Carmo, na justificativa da proposta. Para ela, é preciso dinamizar o ensino de ciências.

Em seu relatório, Alessandro Vieira explicou que “as feiras de ciência e tecnologia são instrumentos preciosos, pois atuam em duas frentes: ao mesmo tempo em que contribuem para a formação dos estudantes, também oferecem espaço para a disseminação da produção de iniciação à educação científica, promovendo pesquisa e inovação”.

(Da assessoria da senadora Maria do Carmo, com informações da Agência Senado)