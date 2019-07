ARACAJU SEDIARÁ ENCONTRO DE PRESIDENTES DE ASSEMBLEIAS DO NORDESTE

03/07/19 - 14:10:34

A Reforma da Previdência, que tem sido alvo de debates nos legislativos de todo o país, será um dos temas do V Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos estados do Nordeste (ParlaNordeste), em Aracaju. A conferência, que contará com a participação de deputados estaduais e presidentes das Assembleias Legislativas da região, acontece na sede da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em 9 de agosto.

Além da “Reforma da Previdência”, o encontro discutirá ainda “Pacto Federativo”, “Marco Regulatório de Saneamento” e “Criação de Fundos Municipais para os Idosos”. O presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), afirma que a conferência é oportuna. “Os governadores do Nordeste estão tentando inserir os estados no texto da reforma e essa questão se tornou polêmica, um dos pontos mais complicados da elaboração da reforma. Esperamos dar uma contribuição com o tema”, observou.

Luciano Bispo afirma que o encontro se torna uma tribuna privilegiada ao tratar de temas importantes, pautas de grande interesse para a região Nordeste, e para Sergipe. “Nesse próximo encontro entrarão na pauta assuntos importantes e fundamentais o para o nosso estado, como o melhor tratamento dos idosos e a questão do Rio São Francisco”, declarou o deputado, que recentemente participou na cidade de Salvador do 2º encontro de presidentes.

Apesar da preocupação com assuntos relevantes como o saneamento básico e os fundos municipais dos idosos, Luciano Bispo aponta a Reforma da Previdência como a questão central do encontro. Para ele, o assunto que também interessa à sociedade tem sido alvo da atenção dos parlamentos estaduais. Na última conferência dos presidentes, os deputados do nordeste e presidentes de Assembleias Legislativas encaminharam uma carta aos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM) e Davi Alcolumbre (DEM).

“Na carta apresentamos propostas de redução do Benefício de Prestação Continuada (BPC), mudanças nas regras da aposentadoria rural e também a possibilidade de fusão do Banco do Nordeste (BNB) com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)”, destaca o presidente da Alese, ao lembrar que estes são temas que preocupam a região nordestina.

Este é o segundo encontro dos legislativos estaduais, realizado em Sergipe, na gestão de Luciano Bispo. Em junho de 2016 a capital sergipana foi sede da XX Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), na Universidade Tiradentes (Unit). O evento recebeu autoridades jurídicas, políticos e deputados estaduais de todo o país. A Conferência faz parte do calendário da União Nacional dos Legisladores e Legislativos (Unale).

Foto: César de Oliveira

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese