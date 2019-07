Belivaldo: quinta e sexta o Brasil terá olhos voltados para SE

03/07/19 - 05:53:49

Foram investidos R$ 800 mil em gratificações para reforço da segurança durante o período junino

Durante a transmissão do programa Papo Reto desta terça-feira(02), o governador Belivaldo Chagas ressaltou a segurança realizada durante o período junino no estado, que garantiu tranquilidade aos turistas e sergipanos para curtir os festejos.

“Investimos no mês de junho, aproximadamente R$ 800 mil reais com gratificações, que foram concedidas aos policiais militares para que eles pudessem atuar nas festividades fora do seu momento de trabalho. Quero agradecer a todos que fazem a Segurança Pública de Sergipe. Um investimento para dar garantia ao turista, e tranquilidade a todo e qualquer cidadão que foi participar dos mais diversos eventos relacionados aos festejos juninos”, disse.

O governador ainda destacou o sucesso do Arraia do Povo 2019, na Orla de Atalaia. “Quero agradecer a Fundação Aperipê, e todos que estiveram ligados direta e indiretamente a este evento. Aos parceiros e órgãos envolvidos, enfim, a todos que tiveram a compreensão do que fizemos para que esse evento pudesse acontecer na Orla”, enalteceu.

O Arraiá do Povo 2019 foi realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE). A festa atraiu milhares de pessoas, e fez parte do Encontro Nordestino de Cultura 2019, que esse ano tem como tema “100 anos de Jackson do Pandeiro”, e também englobou o Fórum Nacional de Música Nordestina, o Arrasta Pé do 18 do Forte, os concursos de quadrilhas juninas do Centro Cultural Gonzagão (Arraiá do Gonzagão) e do Centro de Criatividade (Arranca Unha).

Gás

Ainda durante o programa, o governador falou sobre os últimos anúncios de investimentos em Sergipe, a exemplo do parque de energia solar e ampliação da Celse que, além da Termelétrica, também pretende expandir a distribuição de gás no estado. Sobre o Gás, o governador comentou sobre o Simpósio, que ocorrerá nos dias 04 e 05 de julho, em Aracaju, no intuito de discutir o potencial do Gás Natural em Sergipe.

O Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe, será realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec). O evento contará com a participação de representantes de diversas esferas da área do Gás Natural, como Governos Federal e Estadual, além de agências reguladoras, empresas, entre outras.

“Nesta quinta e sexta-feira, o Brasil terá o olhos voltados a Sergipe. A descoberta de campos de gás vai dar uma tranquilidade na produção, o que poderá tornar Sergipe mais do que autossuficiente para atender o Brasil. Nós temos condições de sermos conhecidos, dentre em breve, como a estrela do gás do Brasil. Estaremos, portanto, recebendo uma quantidade imensa de pessoas, que contará também com a participação do ministro de Minas e Energias, além do presidente da Petrobrás. Enfim, diversas pessoas que têm conhecimento do que é o gás, e da necessidade de baratear o valor do gás para atrair mais indústrias. A presença do gás poderá tornar Sergipe um estado quase que independente”, frisou.

O governador evidenciou, ainda, a possibilidade de instalação de montadora de caminhão a gás. “Quero ver é nos próximos anos, dezenas e milhares de caminhões movidos a gás rodando nas rodovias do Brasil, com o gás produzido em Sergipe, assim como com um novo preço do gás praticado em todo o país. Estamos discutindo com os empreendedores da Termelétrica, a possibilidade de termos em Sergipe, uma montadora de caminhões a gás. Inclusive, estamos trabalhando com a possibilidade de irmos à China conhecer esta montadora e tentar atrai-los para Sergipe. Inclusive, a Celse está trabalhando com um projeto, na qual mil caminhões a gás serão importados da China para o Brasil, e estarão rodando nas nossas rodovias”, colocou.

Papo Reto

O Papo reto é um canal de diálogo direto por meio das redes sociais entre o governo de Sergipe e o cidadão sergipano. O bate papo acontece quinzenalmente, a partir das 12 h30, e é transmitido por meio do Facebook, Instagram, Aperipê TV e ainda pela Rádio Aperipê AM e FM.

