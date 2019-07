Castramóvel da Prefeitura de Aracaju chega aos bairros Jardim Centenário e Olaria

03/07/19 - 17:00:26

Os moradores do bairro Jardim Centenário e Olaria terão a oportunidade de castrar seus cães e gatos domésticos gratuitamente. Nos dias 30 e 31, a equipe do Castramóvel, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju, dará início ao cadastramento dos animais da comunidade local, das 8h às 12h, em frente a Unidade Básica de Saúde (UBS) José Calumby, e nos dias 1 e 2 de agosto, em frente à UBS Onésimo Pinto, no bairro Jardim Centenário.

O Castramóvel é uma clínica móvel que realiza esterilização de cães e gatos machos. A ação é resultado da Lei Municipal Nº 4.878, sancionada pelo prefeito Edvaldo Nogueira em abril de 2017, que objetiva reduzir os riscos de transmissão de zoonoses, potencialmente transmitidas por cães e gatos, através do controle populacional de animais. Os bairros Jardim Centenário e Olaria são o quarto e quinto selecionados pela maior densidade de animais baseados nos números da última campanha antirrábica, e por serem bairros onde já ocorreram algumas zoonoses.

A gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Marina Sena, explica que, para realizar o cadastramento, o proprietário do animal deve apresentar cópias da carteira de identidade e dos comprovantes de renda e residência. “Após o cadastramento, haverá uma triagem para selecionar os animais que necessariamente vão para a cirurgia. Vamos agendar o dia 06 de agosto, para fazer as consultas e verificarmos se os cadastrados estão sadios e se têm condições de passar pelo procedimento cirúrgico e anestésico que será iniciado no dia 07 agosto”, explica.

Ainda segundo Marina, são vários os benefícios da castração. “Previne doenças, o que tende a prolongar a vida do animal, como os tumores de próstata; reduz a agressividade, deixando de produzir o hormônio testosterona, diminuem o instinto de demarcar território, algo que, consequentemente, reduz a agressividade; prolonga a vida, aumentando em cinco anos a expectativa de vida do animal e isso leva em conta a baixa probabilidade de apresentar doenças graves na velhice e ao comportamento mais tranquilo”, destaca.

Critérios

Para ter acesso ao serviço é preciso que os animais estejam dentro do peso ideal e livre de doenças que possam comprometer alguma etapa do processo. Além disso, caso não possuam comprovação de cuidados como vacinação antirrábica e vermifugação, essas ações serão realizadas no momento da consulta. A verificação é importante para garantir que os animais passem pelas cirurgias e anestesias sem problemas, e tenham uma boa recuperação.

Normas

Para que a cirurgia seja liberada, ainda é preciso estar atento a algumas normas do projeto:

– O responsável pelo animal deve ter renda de até 1,5 salário mínimo;

– Cada família poderá cadastrar até cinco animais;

– Os cães e gatos devem ter idade entre cinco meses e oito anos de idade;

– Apenas os machos serão esterilizados;

– Animais comunitários, que vivem em locais públicos, poderão ser esterilizados, desde que alguém se responsabilize e tenha um lar temporário para a recuperação pós-cirúrgica;

– Animais de ONGs cadastradas no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) poderão ser castrados, conforme programação específica.

Fonte e foto assessoria