CAPITANIA DOS PORTOS REALIZA EXAME DE HABILITAÇÃO PARA CAPITÃO AMADOR II-2

03/07/19 - 05:18:26

A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) torna público que, entre 01 e 31/07/2019, estarão abertas as inscrições para o Exame de Habilitação para Capitão Amador II/2019.

Os interessados deverão comparecer à CPSE, de segunda a sexta-feira de 08h20 às 11h40, para efetuar a inscrição munidos de:

Carteira de identidade; • CPF; • Comprovante de residência;

Atestado médico (apresentação de CNH válida substitui o atestado); e

Habilitação na Categoria de Mestre Amador válida.

O valor para inscrição no Exame é de R$40,00. As dúvidas podem ser esclarecidas por meio do telefone (79) 3711-1625.

As instruções gerais, programa do exame e referências bibliográficas podem ser consultadas no ANEXO 5-A da NORMAM-03/DPC, localizada no site www.dpc.mar.mil.br.

A prova será aplicada nas dependências da CPSE, localizada na Av. Ivo do Prado, nº 752 – São José, no dia 24 de outubro de 2019, às 14h00 (horário de Brasília).

Da assessoria