Diná Almeida afirma que trabalho permanece mesmo no recesso parlamentar

03/07/19 - 17:23:23

Eleita pela primeira vez para a Assembleia Legislativa, a tobiense Diná Almeida (PODE) tem exercido um mandato ativo e participativo, não se limitando ao gabinete ou ao plenário. Participou de diversas reuniões para tratar de temas encaminhados pela população, a exemplo da questão dos matadouros, da necessidade de investimentos na rede de distribuição de água, obras de infraestrutura, segurança pública entre outras. Mesmo com o Legislativo em recesso desde o último dia 2, Diná Almeida garante que o período não será de descanso, mas de muito trabalho.

“Vamos aproveitar para intensificar contatos com a população, lideranças e até mesmo autoridades do governo de Sergipe para acompanhar o andamento das nossas indicações. Nosso objetivo é sempre o de ouvir as pessoas, analisar suas demandas e buscar o que estiver ao nosso alcance para resolvê-las”, afirma.

Além das indicações, requerimentos e de um projeto de lei, Diná Almeida buscou uma maior aproximação com os sergipanos, implantando um escritório parlamentar em Tobias Barreto, para atendimento da população do município e região. “Em breve iremos criar mais um canal interativo com a sociedade. Será o Gabinete 24 horas através de uma plataforma de acesso via web. Será uma novidade em termos de atuação legislativa”, revela.

Diná Almeida é presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tributação da Alese e coordenou a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 do Estado de Sergipe. “Tem sido uma experiência muito gratificante. Tanto nas ações internas legislativas, necessárias ao andamento da máquina pública, a exemplo da Comissão, como também no atendimento ao público, no recebimento e acompanhamento das demandas. Nesse recesso, traremos novas pautas e discussões para esta Casa, sempre buscando melhores condições de vida para os sergipanos”, frisou a deputada.

Fonte e foto assessoria