Sergipanos, entre 31.359 inscritos, são aprovados no processo seletivo Renova BR

03/07/19 - 09:26:34

O RenovaBR divulgou nesta terça-feira (02) a lista dos mais novos lideres do programa, dentre os mil selecionados em um processo seletivo que avaliou 31.359 pessoas de 2.099 munícipios.

Em Sergipe, pelo menos cinco nomes foram aprovados no processo seletivo do Renova BR entre os mais de 31 mil escritos. O comunicado foi feito aos sergipanos coronel RR Henrique Alves Rocha, advogado Thieryson Santos, ambos do Cidadania, as advogadas Ana Paula Araújo e Adriana Mallezan, ambas do partido Novo, além de Cincinato Júnior e que foram aprovados e receberam a informação. “Temos o prazer de anunciar que você foi aprovado no processo seletivo RenovaBR Cidades 2019”, disse o comunicado.

O RenovaBR é uma instituição apartidária que existe para qualificar pessoas comuns, como você, para entrar na política.

O período de matrícula vai de 15 a 20 de julho. Isso é inegociável porque o RenovaBR Cidades tem um número de vagas limitado.