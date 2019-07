Edvaldo Nogueira decreta luto oficial pelo falecimento de João Oliva

03/07/19 - 13:14:30

O prefeito Edvaldo Nogueira decretou, nesta quarta-feira, 3, luto oficial de um dia pelo falecimento do escritor e jornalista João Oliva Alves. Ele faleceu aos 97 anos. João Oliva é membro da Academia Sergipana de Letras. O velório acontece na sede da ASL, no Centro de Aracaju. O sepultamento será no cemitério de Riachão do Dantas, no final da tarde.

“Diante do legado de contribuições para Aracaju e para Sergipe, na sua atuação brilhante como escritor e como jornalista, é muito justo decretarmos luto oficial como sinal de pesar e em reconhecimento à importância do trabalho que João Oliva desenvolveu em sua trajetória neste mundo. A todos os familiares, amigos e admiradores, presto a minha solidariedade”, afirmou o prefeito.

No decreto, o prefeito ainda faz referência a João Oliva como “exemplo de dignidade”. João Oliva nasceu em 1922, no município de Riachão do Dantas. Ele deixa 11 filhos, netos e bisnetos.

Por Valter Lima