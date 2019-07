Julgamento de embargos sobre quem sai do TCE em caso do retorno de Flávio foi adiado

03/07/19 - 20:34:43

O Tribunal de Contas do Estado julgaria nesta quinta-feira (03) embargos apresentados pelo conselheiro Clóvis Barbosa, no qual sugere que em caso da anulação da aposentadoria do ex-conselheiro Flávio Conceição, que deixaria a corte seria a conselheira Angélica Guimarães.

O julgamento foi suspenso porque uma das partes não foi citada sobre o julgamento dos embargos, que foi adiado para a quinta-feira (19).

Em seus embargos, o conselheiro Clóvis Barbosa alega que a sua colega Angélica Guimarães foi a última a integrar a corte do TCE e que ele já estava ocupando o cargo por mais de dez anos e não seria atingido em caso da anulação. Quanto ao julgamento da anulação da aposentadoria do ex-conselheiros Flávio Conceição, ainda não há data prevista para julgamento pelo TCE, em razão da complexidade do processo.