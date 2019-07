EX-ALUNO DO SENAI SERGIPE MINISTRA CURSO NA CIDADE DE MASCATE, CAPITAL DE OMÃ

03/07/19

Ex-aluno do SENAI Sergipe está na cidade de Mascate, em Omã, realizando treinamento para competidores árabes

Fruto de uma história de determinação, de aprendizado e estudo, dedicação e superação. Assim podemos resumir a trajetória do ex-aluno e competidor do SENAI Sergipe, Sérgio Alves, natural da Cidade de Estância, na região Sul de Sergipe e distante cerca de 68 km da capital do Estado.

O ex-aluno da área de Tecnologia da Informação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) que representou o Brasil em outubro de 2017 na WorldSkills nos Emirados Árabes, na cidade de Abu Dhabi, está atualmente prestando consultoria e treinamento a três competidores da OmanSkills, na cidade de Mascate, capital de Omã, um país árabe localizado na costa sudeste da península arábica. Um dos competidores irá participar da WorldSkills na cidade de Kazan, na Rússia, no próximo mês de Agosto. Os outros dois competidores pretendem disputar um campeonato regional que será realizado na própria capital do País, Mascate.

“Fui convidado a prestar esse treinamento o qual me senti muito feliz e honrado. Essa experiência profissional me ajudará a abrir novos caminhos e parcerias internacionais. Estou conseguindo colocar minhas habilidades em jogo e repassando todo o aprendizado obtido aos competidores que estão treinando para a competição”, explica Sérgio Alves, que ainda relata a alta temperatura da região. Há cerca de três dias em Mascate, a temperatura do clima passou dos 40° graus.

O treinamento prestado por Sérgio terá duração de um mês e acontece na Higher College Technology, uma renomada instituição de ensino tecnológico de Omã.

Participação na WordSkills 2017

Para participar da Maior Competição de Ensino Técnico do Mundo em Abu Dhabi, no ano de 2017, Sérgio passou por seletivas a nível estadual e nacional. Houve ainda durante um longo período treinamentos e capacitações, através do SENAI, em Brasília, com profissionais de alto nível, além de cursos extras como o inglês.

