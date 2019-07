EX-MEMBRO DO PSL EM SERGIPE DIZ QUE O “PARTIDO ESTÁ ESVAZIANDO”

03/07/19 - 12:35:41

Um ex-filiado do PSL de Sergipe, enviou uma nota onde reclama da falta de ações do diretório estadual, afirmando que o partido está “esvaziando”.

Segundo ele, desde 2018, o Partido Social Liberal – PSL – em Sergipe, vem colecionando polemicas e problemas internos, muitos desses “atribuídos ao atual presidente Waldir Vianna Junior que assumiu no lugar de João Paes da Costa (João Tarantella), no ano de 2018 até esse momento a sigla vem colecionando um numero expressivo de atritos, como por exemplo a perda de dois apoios e da parceria de defensores da direita tal como, movimento Direita Sergipana que foi o pioneiro em defesa do projeto do atual presidente Jair Messias Bolsonaro e que culminou na entrega da sigla no estado aos militantes da direita e do movimento Brasil 200 que manifestou apoio ao projeto do presidente no 2º turno e ajudou humana-logística e administrativamente na organização de eventos, sede fixa e outros”.

Além do afastamento do dialogo com outros movimentos, houve também polemica no ano de 2018 quando da retirada da candidatura para governo do estado de João Tarantella e a substituição por Eduardo Cassini que no 2º turno acabou por subir no palanque dos opositores e manifestou apoio ao candidato a presidência da republica Fernando Haddad e ao Candidato a Governo do Estado Belivaldo Chagas, e os problemas continuaram com a saída da sigla do professor e ambientalista Cadu Silva que foi candidato ao senado pelo PSL.

O filiado diz ainda que no inicio da semana circulou nas redes sociais da ultima e expressiva saída contabilizada que é do Ex- Presidente do PSL, Jefferson Santos, que se manifestou através de nota e atribui a saída a inércia do partido que em nove messes pós campanha e seis meses do ano não houve reunião interna, não houve reunião com filiados, não houve ações expressivas pela falta de organização administrativa e a falta de operacionalidade do partido.